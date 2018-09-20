В центре Барнаула вырубили деревья у здания министерства

В центре Барнаула на улице Чкалова срубили несколько деревьев. Снимки в группе «Шпиль — Барнаульское городское сообщество» 20 сентября опубликовал Игорь Янцен.

Вырубку провели у дома на улице Чкалова, 64. По данным «2ГИС» в здании находится Министерство имущественных отношений региона. Также внутри есть офисы и региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

На фотографиях видно, что на земле лежит несколько спиленных деревьев. Почему их решили убрать, пока неизвестно.

Напомним, многие жители Барнаула возмутились спиленным деревьями на улице Молодежной. Власти города сообщили, что речь идет не о тотальной вырубке, а о замене. На месте спиленных деревьев высадят новые.

Кроме того, в Барнауле до начала зимы высадят 500 деревьев и больше 3000 кустарников.