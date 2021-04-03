В Центробанке рассказали, как определяют подозрительный платеж

Сычев отметил, что параметры определения подозрительности перевода имеют универсальный характер, однако все зависит от профиля поведения клиента.

«Если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку где-нибудь на другом конце мира, естественно, такое платежное поведение будет основанием предположить, что против вас идет целенаправленная атака. Если человек постоянно оперирует небольшими суммами и вдруг в его платежном профиле возникнет платеж на очень существенную сумму, банк также обратит на это внимание», — пояснил он.

В подозрительных случаях банк по закону обязан связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж.

Телефон. unsplash.com

Примечательно, что если связаться с клиентом не получится, то операция продолжится, даже если она очевидно мошенническая.

«Важно, что проведение такой операции банк должен приостановить, а не заблокировать или отменить. Если клиент подтвердит, что все нормально, то операция должна быть продолжена. Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию», — добавил Сычев.

Эксперт также напомнил, что сотрудник банк никогда не станет спрашивать номера банковских карт, код с обратной стороны карты, проверочные коды СМС и так далее.

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