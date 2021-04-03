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Жизнь

В Центробанке рассказали, как определяют подозрительный платеж

Первый замдиректора Департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев рассказал радио Sputnik, почему денежный перевод могут признать подозрительным.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Сычев отметил, что параметры определения подозрительности перевода имеют универсальный характер, однако все зависит от профиля поведения клиента.

«Если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку где-нибудь на другом конце мира, естественно, такое платежное поведение будет основанием предположить, что против вас идет целенаправленная атака. Если человек постоянно оперирует небольшими суммами и вдруг в его платежном профиле возникнет платеж на очень существенную сумму, банк также обратит на это внимание», — пояснил он.

В подозрительных случаях банк по закону обязан связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Примечательно, что если связаться с клиентом не получится, то операция продолжится, даже если она очевидно мошенническая.

«Важно, что проведение такой операции банк должен приостановить, а не заблокировать или отменить. Если клиент подтвердит, что все нормально, то операция должна быть продолжена. Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию», — добавил Сычев.

Эксперт также напомнил, что сотрудник банк никогда не станет спрашивать номера банковских карт, код с обратной стороны карты, проверочные коды СМС и так далее.

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