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Жизнь

В Центробанке рассказали, сколько в среднем крадут телефонные мошенники за раз

Средняя сумма кражи телефонных мошенников составляет 10−15 тыс. рублей, рассказал «Российской газете» замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.

Мошенники под маской легальных кредиторов
Мошенники под маской легальных кредиторов
СС0

Сычев отметил, что сегодня фокус мошенников сместился с пенсионеров на экономически активных граждан 28−55 лет.

«Обычно „средний чек“ составляет около 10−15 тысяч рублей. Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это скорее исключение из правил», — отметил эксперт.

По его словам, жертвы мошенников попадаются на крючок, потому что готовы тратить деньги, не думая о последствиях и излишне доверяя технологиям.

Говоря об объемах хищений, Сычев отметил, что за 2019 год они будут выше, чем годом ранее. Как минимум потому, что методики выявления случаев мошенничества стали более точными.

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