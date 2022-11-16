16 ноября
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Жизнь

Перевести в цифровой формат все услуги по занятости планирует Роструд

К концу года практически во всех регионах страны все услуги в области занятости планируется перевести в цифровой формат, заявил глава Роструда Михаил Иванков, пишет агентство «Прайм».

Работа. Ноутбук.
Работа. Ноутбук.
СС0

«Первый этап цифровизации и реформирования органов занятости уже завершен — с начала этого года услуги по поиску работы для гражданина и по поиску работника для работодателя переведены в цифровой вид», — отмечает Иванков на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Второй этап цифровой трансформации органов занятости начался с 30 сентября. На оказание абсолютно всех услуг в этой области перешли уже 10 регионов.

Ранее стало известно, что могут ли заставить работников перечислять зарплату на поддержку СВО — разбор altapress.ru.

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