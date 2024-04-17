В уходящем под воду тюменском селе чиновники заставили жителей разобрать дамбу

Село Пахомова могут подтопить талые воды. Местные жители решили своими сила защитить дома и соорудили дамбу из мешков с глиной. Однако все старания были напрасны.

Отмечается, что Администрация Пахомовского сельского поселения выделила песок и мешки. Жители также докупили материалы.

После того как работы были сделаны, приехал майор Бадамшин из МЧС и сказал все разобрать, так как один край дамбы присыпали к дому одного из его подчиненных.

При этом дом пустует. Пожертвовать одной пустой постройкой ради спасения целого села — идея, которая показалась адекватной местным жителям. Но не майору. Местным пришлось нанять экскаватор, чтобы отгрести глину от дома.

Теперь жители негодуют.

Кроме того, в похожей ситуации совсем недавно оказались жители села Перовский под Оренбургом. Там люди собрали около трех млн рублей и построили дамбу. Однако чиновники пригрозили наказанием за самодеятельность. Но избавляться от трудов никто их никто не просил. Однако, избавляться от своих трудов их никто не просил.

Ранее сообщалось, что из-за паводка закрыты четыре участка дорог в Алтайском крае.

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