Появилось видео, как родившийся в Барнауле тигренок резвится в бурятском снегу

На кадрах видно, что тигренок Ермак подрос. Игривый хищник гуляет по вольеру и резвится в снегу.
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Тигренок Ермак — четвертый хищник семейства Шерхана и Багиры. Несколько тигрят родились в барнаульском зоопарке вечером 21 июня.
Напомним, путь в 2,5 тысячи километров в Улан-Удэ малыш перенес с трудом, но стойко. На каждой остановке заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев делал видеоотчет.
По словам Сергея Писарева, несмотря на расставание с сыном тигрицы Багира выглядит спокойной, а папа Шерхан занят своими делами.