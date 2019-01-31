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Жизнь
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Появилось видео, как родившийся в Барнауле тигренок резвится в бурятском снегу

Сотрудники этнографического музея города Улан-Удэ на странице в Instagram опубликовании видео с тигренком Ермаком, который переехал к ним из барнаульского зоопарка.

Тигренок в барнаульском зоопарке зимой.
Тигренок в барнаульском зоопарке зимой.
altapress.ru

На кадрах видно, что тигренок Ермак подрос. Игривый хищник гуляет по вольеру и резвится в снегу.

Чтобы посмотреть видео, пролистайте фото.

Тигренок Ермак — четвертый хищник семейства Шерхана и Багиры. Несколько тигрят родились в барнаульском зоопарке вечером 21 июня.

Напомним, путь в 2,5 тысячи километров в Улан-Удэ малыш перенес с трудом, но стойко. На каждой остановке заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев делал видеоотчет.

По словам Сергея Писарева, несмотря на расставание с сыном тигрицы Багира выглядит спокойной, а папа Шерхан занят своими делами.

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