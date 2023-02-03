3 февраля
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Жизнь

В условиях постоянного рейда начал работать Государственный охотничий контроль

Ловить браконьеров в России начали по-новому с 3 февраля — в условиях постоянного рейда.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Егеря охотнадзора будут находиться на контрольных точках постоянно и перемещаться по охраняемой территории.

Режим постоянного рейда подразумевает, что инспекторы всегда находятся в контрольных пунктах, а также ежедневно перемещаются по определенной территории, указывает Lenta.ru.

Поправки дают инспекторам охотнадзора право применять физическую силу и гражданское оружие.

Ранее браконьеров задержали после охоты на краснокнижного манула.

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