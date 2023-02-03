В условиях постоянного рейда начал работать Государственный охотничий контроль

Егеря охотнадзора будут находиться на контрольных точках постоянно и перемещаться по охраняемой территории.
Режим постоянного рейда подразумевает, что инспекторы всегда находятся в контрольных пунктах, а также ежедневно перемещаются по определенной территории, указывает Lenta.ru.
Поправки дают инспекторам охотнадзора право применять физическую силу и гражданское оружие.
Ранее браконьеров задержали после охоты на краснокнижного манула.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!