В WWF объяснили взрывной рост числа баранов на Алтае

В Сайлюгемском национальном парке в 2020 году насчитали более 1,5 тыс. особей горных баранов вместо тысячи, как обычно. В WWF попробовали объяснить, в чем причина резкого роста числа аргали на Алтае.

Одной из возможных причин могла стать теплая осень и затянувшаяся миграция этих животных на территорию Монголии, куда бараны откочевывают на зиму.

«Часть баранов просто не успела откочевать, и специалисты их подсчитали. Весьма вероятно, что следующей осенью численность архаров на этом участке может быть меньше», — прокомментировал старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

С 2013 года по данным учетов аргали численность вида растет только на Сайлюгемском хребте, добавили в WWF. Причина этому — создание в регионе в 2010 году Сайлюгемского национального парка, который взял под охрану редких баранов.

Например, в Монголии численность аргали стабилизировалась на низком уровне (в 2019 году было учтено 367 особей), там до сих пор отсутствует охраняемая территория несмотря на инициативу Алтайского заповедника по организации на хребте Чихачева охранной зоны.

Ранее Генеральная прокуратура РФ поручила алтайским коллегам проверить сведения о браконьерстве в Сайлюгемском национальном парке, где поймали участников коммерческой охоты.