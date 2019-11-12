В Яровом отремонтировали котел ТЭЦ

По сообщению пресс-службы правительства Алтайского края, в Яровом идет растопка вышедшего из строя котла. Ремонт завершен.

Растапливать котел начали в 18:30. Сейчас станция работает на двух котлах. По словам главы администрации города Яровое Виталия Самобочего, в течение 3−4 часов котел будет подключен в сеть. К 6:00 утра 13 ноября теплоноситель выйдет на нормативный уровень.

Перерасчет за теплоснабжение потребителям будет произведен исходя из фактически оказанных услуг.

С 11 ноября ТЭЦ в Яровом работала на одном котле. Температура у жителей в домах, по данным властей, составила около 20 градусов.

Руководитель компании-собственника ТЭЦ Константин Вальтер сказал altapress.ru, что ситуация действительно сложная. И у него есть большие претензии к тому, как готовил станцию к отопительному периоду предыдущий оператор (МУП ЯТЭК).