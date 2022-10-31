31 октября
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Жизнь

В замке графа Дракулы устроил вечеринку самый богатый человек в мире

Илон Маск устроил частную вечеринку на Хеллоуин в замке графа Дракулы в Трансильвании, сообщает Romania Insider.

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media

Среди приглашенных — многие топ-менеджеры из Кремниевой долины.

Также в аэропорт Бухареста прилетали Николас Кейдж, Джонни Депп, Элис Купер и Тим Бертон. На праздновании была и Анджелина Джоли.

Их на вертолетах доставили в замок, пишет Lenta.ru. В 2014 году сообщалось, что любой желающий мог купить замок Дракулы в Румынии.

О графе

Граф Дракула — вымышленный персонаж, однако многие считают, что прообразом для него стал господарь средневекового княжества Валахия Влад III Цепеш,.

Цифры

Ранее самый богатый человек в мире — Илон Маск — решил спасти 42 млн голодающих. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории.

Состояние главы Tesla Илона Маска 1 ноября 2021 года выросло превысило 300 млрд долларов.

Ранее самый богатый человек в мире рассказал об угрозах, которые уничтожат человечество.

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