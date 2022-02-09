9 февраля -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Заринске будут судить экс-главу комитета, недополучившего взятки за сквер и дороги

В Алтайском крае предстанет перед судом экс-председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации Заринска, сообщает региональный СК.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Напомним, о задержании Юрия Юрченко сообщили 1 декабря. Как выяснилось, в сентябре-октябре он получил 420 тыс. рублей — часть причитающихся ему взяток в размере 1,1 млн рублей.

«В начале 2021 года чиновник в нарушение закупочных процедур принял решение об определении одного из ООО в качестве подрядчика работ по благоустройству сквера. После он осуществил беспрепятственную и положительную приемку выполненных работ. За данные незаконные действия получил часть денежной суммы в размере 200 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, летом 2021 года чиновник заключил муниципальный контракт с другой компанией, определив ее основным подрядчиком для ремонта автодорог.

После приемки работ фигурант дела получил от предпринимателя 220 тыс. рублей — в качестве части взятки.

Юрченко вину признал, на его имущество наложили арест в размере более 7 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.

Экс-главе комитета грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки (или иные варианты наказания).

Ранее в суд направили дело бывшего замглавы Первомайского района, получившего крупную взятку от благодарной компании.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость