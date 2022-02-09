В Заринске будут судить экс-главу комитета, недополучившего взятки за сквер и дороги

В Алтайском крае предстанет перед судом экс-председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации Заринска, сообщает региональный СК.

Напомним, о задержании Юрия Юрченко сообщили 1 декабря. Как выяснилось, в сентябре-октябре он получил 420 тыс. рублей — часть причитающихся ему взяток в размере 1,1 млн рублей.

«В начале 2021 года чиновник в нарушение закупочных процедур принял решение об определении одного из ООО в качестве подрядчика работ по благоустройству сквера. После он осуществил беспрепятственную и положительную приемку выполненных работ. За данные незаконные действия получил часть денежной суммы в размере 200 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, летом 2021 года чиновник заключил муниципальный контракт с другой компанией, определив ее основным подрядчиком для ремонта автодорог.

После приемки работ фигурант дела получил от предпринимателя 220 тыс. рублей — в качестве части взятки.

Юрченко вину признал, на его имущество наложили арест в размере более 7 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.

Экс-главе комитета грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки (или иные варианты наказания).

Ранее в суд направили дело бывшего замглавы Первомайского района, получившего крупную взятку от благодарной компании.