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Происшествия

Вице-мэра Белокурихи арестовали за взятку профлистом

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Белокурихи, сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет об Александре Киунове.

Александр Киунов.
Александр Киунов.
Скриншот сюжета ГТРК "Алтай"

В августе 2018 года администрация Белокурихи заключила с одной из фирм контракт на благоустройство прилегающих к курортной зоне лесов: расчистку поросли и уборку валежника.

После исполнения контракта вице-мэр без приемочной комиссии выехал на место и нашел существенные недостатки, но все равно подписал акты о приемке.

Подрядчик получил деньги, а за такую снисходительность благодарный предприниматель предложил ему 10 профильных металлических листов стоимостью 23 370 рублей. Чиновник ответил согласием.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Свою вину он признал. Уголовное дело передали в суд.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу​​​​​, сообщили в прокуратуре края.

На сайте город Александр Киунов все еще значится первым заместителем главы.

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