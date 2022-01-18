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Жизнь

Бывший вице-мэр Барнаула сидит в колонии в Рубцовске вместе с бывшим вице-губернатором Алтайского края

Осужденного за взятки бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина конвоировали в Рубцовск — в колонию строгого режима, где ранее располагался профилакторий для алкоголиков, сообщает «Коммерсант».

Сергей Демин, заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям.
Сергей Демин, заместитель главы Барнаула по строительству и земельным отношениям.
Анна Зайкова.

Напомним, Демина задержали в марте 2020 года после получения части взятки в размере 3,6 млн рублей. В сентябре 2021 года его приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и оштрафовали на 15 млн рублей.

12 ноября вступил в законную силу приговор в отношении бывшего замглавы Барнаула и его начали готовить к отправке в колонию, при этом не уточнили, где именно он будет отбывать наказание.

«Демин отбывает наказание в ИК-10 строгого режима. ИК-10 УФСИН по Алтайскому краю находится в Рубцовске. Она была организована на месте бывшего лечебно-трудового профилактория для алкоголиков и наркозависимых. Колония рассчитана на 1,7 тыс. человек, которые заняты на дерево- и металлообработке, производстве мебели и стройматериалов, изготовлении сувениров», — отмечает издание.

В учреждении имеется клуб, библиотека, существует кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета.

Кстати, там же отбывает срок бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов, которого в 2017 году приговорили к 8 годам 1 месяцу заключения.

Юрий Денисов.
Юрий Денисов.
altairegion22.ru

Напомним, в 2019 году знакомый Демина — Александр Канаков — оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя «Барнаулкапстроя», принадлежащего администрации Барнаула.

После назначения Канакова на должность, Демин с товарищем потребовали 15 млн рублей у одного из застройщиков, возводящего многоквартирный дом по заказу «Барнаулкапстроя».

За эти миллионы застройщику пообещали не создавать проблем, чтобы он смог беспрепятственно завершить строительство дома. Это и стало причиной для уголовного преследования Демина.

Экс-глава «Барнаулкапстроя» Канаков в ноябре 2020 года получил 4 года строгого режима.

Ранее сообщили, что жену и сына Демина будут судить за оскорбление судьи и неуважение.

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