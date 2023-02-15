В жар бросило. В отношении шипуновских чиновников, которые не подготовились к зиме, возбуждено уголовное дело

Напомним, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ включилась в борьбу с аномально низкими температурами в квартирах шипуновцев ещё в начале отопительного сезона. Фракция социалистов в райсовете поднимала этот вопрос, активист партии Сергей Мехин задавал вопрос напрямую губернатору, в конце декабря селяне попросили помощи у депутата Госдумы Александра Терентьева на личном приеме. Депутат направил запросы в Генеральную прокуратуру РФ, правительство Алтайского края и краевому прокурору.
Краевая прокуратура по поручению Генерального прокурора РФ рассмотрела обращение заявителя. Результаты проверки для местных чиновников неутешительные.
— В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами администрации Шипуновского района обязанностей по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Шипуновского района к осенне-зимнему периоду 2022−2023 гг. СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело (по статье — халатность), которое находится в производстве, — сообщает надзорное ведомство.
— Вполне прогнозируемое развитие событий, — отмечает депутат Госдумы Александр Терентьев. — Тут достаточно одной цифры — температура в квартирах, чтобы понять, что чиновники не справились со своими обязанностями по подготовке к зиме или коррупция. И первое, и втрое является предметом внимания прокуратуры и следственных органов. Уверен, что скоро, по завершении всех следственных мероприятий, мы узнаем, что за «Дед Мороз» поселился этой зимой в Шипуново.