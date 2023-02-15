15 февраля
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Жизнь

В жар бросило. В отношении шипуновских чиновников, которые не подготовились к зиме, возбуждено уголовное дело

Жители райцентра Шипуново надолго запомнят нынешнюю зиму как аномально холодную. Потому, как даже в квартирах у некоторых температура не поднималась выше 10 градусов. И это при том, что в селе установлена новая модульная котельная! Даже стороннему наблюдателю понятно, что в этой истории не все так чисто. А после реакции чиновников на возмущение шипуновцев, а также публичные вопросы на сессии райсовета, многочисленные обращения в край, подозрения лишь укреплялись.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Источник: altai.spravedlivo.ru

Напомним, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ включилась в борьбу с аномально низкими температурами в квартирах шипуновцев ещё в начале отопительного сезона. Фракция социалистов в райсовете поднимала этот вопрос, активист партии Сергей Мехин задавал вопрос напрямую губернатору, в конце декабря селяне попросили помощи у депутата Госдумы Александра Терентьева на личном приеме. Депутат направил запросы в Генеральную прокуратуру РФ, правительство Алтайского края и краевому прокурору.

Краевая прокуратура по поручению Генерального прокурора РФ рассмотрела обращение заявителя. Результаты проверки для местных чиновников неутешительные.

— В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами администрации Шипуновского района обязанностей по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Шипуновского района к осенне-зимнему периоду 2022−2023 гг. СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело (по статье — халатность), которое находится в производстве, — сообщает надзорное ведомство.

— Вполне прогнозируемое развитие событий, — отмечает депутат Госдумы Александр Терентьев. — Тут достаточно одной цифры — температура в квартирах, чтобы понять, что чиновники не справились со своими обязанностями по подготовке к зиме или коррупция. И первое, и втрое является предметом внимания прокуратуры и следственных органов. Уверен, что скоро, по завершении всех следственных мероприятий, мы узнаем, что за «Дед Мороз» поселился этой зимой в Шипуново.

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