В жар бросило. В отношении шипуновских чиновников, которые не подготовились к зиме, возбуждено уголовное дело

Жители райцентра Шипуново надолго запомнят нынешнюю зиму как аномально холодную. Потому, как даже в квартирах у некоторых температура не поднималась выше 10 градусов. И это при том, что в селе установлена новая модульная котельная! Даже стороннему наблюдателю понятно, что в этой истории не все так чисто. А после реакции чиновников на возмущение шипуновцев, а также публичные вопросы на сессии райсовета, многочисленные обращения в край, подозрения лишь укреплялись.