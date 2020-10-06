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Жизнь

Владельцы российских кинотеатров обратились с жестким требованием к губернаторам

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) России 5 октября распространила обращение в адрес губернаторов российских регионов с требованием прекратить кошмарить их бизнес.

Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Кинотеатр «Pioneer Cinema».
Фото: ТРЦ "Пионер".

В обращении говорится, что большинство губернаторов очень просто решили проблему борьбы с коронавирусом — они запретили кинотеатрам открываться. А прогосударственные СМИ с упоением рассказывают о том, как опасно ходить в кино.

«Мы понимаем, что закрытие кинотеатров — это решение, наглядно демонстрирующее видимость борьбы с распространением инфекции, не нанося экономике вашего региона особого ущерба. Но результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут», — говорится в заявлении.

Убытки индустрии кинопроката за этот год уже составили порядка 50 млрд рублей, отмечают в АВК. И по всей вероятности, это не предел, подчеркивается в письме. Такое развитие событий ставит под угрозу увольнения 35 тыс. сотрудников индустрии кинопроката.

«Если принять во внимание, что кинотеатры по всей стране были закрыты в конце марта 2020 года, а кривые статистики (заражения коронавирусом — прим. altapress) продолжали расти, как минимум, до середины мая, то получается, что закрытие кинотеатров никаким образом не снизило темпы заболеваемости в стране! Очевидно, что проблема была не в кинотеатрах — разве могут условия в кинотеатре сравниться с потоками людей в магазинах или в общественном транспорте? Кинотеатр — это не маршрутка!»

Кинотеатр &quot;Мир&quot;.
Кинотеатр «Мир».
altapress.ru

В АВК просят не ужесточать ограничительные меры и не запрещать повторно работу кинотеатров из-за второй волны коронавируса. В обращении к губернаторам сказано:

Помните, что, закрывая кинотеатры, вы не снижаете угрозу распространения инфекции — она не в кинотеатрах, но вы способствуете росту психических расстройств, домашнего насилия и депрессии своих граждан, и последствия таких решений будут иметь колоссальные негативные последствия для вашего региона и для всей страны.

Кинотеатры в Алтайском крае также были закрыты в марте, а возобновили свою работу в сентябре. По данным АВК, в 10 регионах России работа кинотеатров до сих пор находится под запретом.

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