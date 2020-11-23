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23 ноября
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Жизнь

«Валенок» вытащили врачи из бурятской девочки

В Бурятии врачи Детской республиканской клинической больницы рассказали в Instagram про девочку, в желудке которой нашли клубок волос в форме валенка.

Девочка.
Девочка.
ССО.

В приемное отделение доставили 12-летнюю девочку с болями в животе: рентген показал огромное опухолевидное образование в желудке.

«Девочка в течение довольно длительного времени страдала от ноющих болей в животе, в последнее время — рвота, снижение аппетита», — рассказали в больнице.

Назначили незамедлительную операцию — хирурги удалили инородное тело.

«Трихобезоар — это „опухоль“, образованная клубком волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка. Приводим эту информацию исключительно к вниманию родителей и в назидание: будьте внимательны к своим детям! Этот „валенок“ извлечен недавно хирургами в ходе операции», — разъяснили медики.

Хирург Зорьян Цыренов отметил, что на его памяти таких далеко зашедших случаев трихобезоара еще не было.

При этом различные инородные тела из детей извлекают почти каждый день. Однако в данном случае пришлось «резать обширно».

Девочку уже выписали домой. Родителей попросили следить за детьми, поскольку «дурные привычки приводят к большим проблемам в здоровье».

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