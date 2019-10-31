Россияне рассказали о лучших городах для переезда

Следом идут Москва и Краснодар (8% и 6% соответственно).
Первое место занимает Краснодарский край (18%). Далее следуют Московская и Ленинградская области (по 6%). Среди мотивов к перемене ПМЖ респонденты чаще всего называли безработицу, низкий уровень жизни и плохую экологию, пишут «Известия».
Также отмечается, что подавляющее большинство (61%) намерены переехать в город, а 34% респондентов — в загородную местность.
Как ранее писал altapress.ru, Барнаул назвали в числе городов, из которых в поисках лучшей жизни больше всего уезжает молодых людей.