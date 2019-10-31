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Жизнь

Россияне рассказали о лучших городах для переезда

Почти четверть жителей России готова к переезду в другой город. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. ЛИером в списке городов для переезда стал Санкт-Петербург, за который проголосовали 15% респондентов.

В самолете.
В самолете.
СС0

Следом идут Москва и Краснодар (8% и 6% соответственно).

Первое место занимает Краснодарский край (18%). Далее следуют Московская и Ленинградская области (по 6%). Среди мотивов к перемене ПМЖ респонденты чаще всего называли безработицу, низкий уровень жизни и плохую экологию, пишут «Известия».

Также отмечается, что подавляющее большинство (61%) намерены переехать в город, а 34% респондентов — в загородную местность.

Как ранее писал altapress.ru, Барнаул назвали в числе городов, из которых в поисках лучшей жизни больше всего уезжает молодых людей.

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