Эксперты объяснили, почему молодежь так хочет уехать из Барнаула

Барнаул назвали в числе городов, из которых в поисках лучшей жизни больше всего уезжает молодых людей. Эксперты предположили и причину желания сменить место жительства, пишет «Российская газета».

Исследование провели в финансовом университете при правительстве РФ. Респондентам в возрасте от 18 до 30 лет задавался вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?»

Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

Меньше всего — в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.

По мнению директора института социально-экономических исследований финуниверситета Алексея Зубца, молодежь в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где есть хорошие возможности для получения образования, а современное разностороннее обр­азование подразумева­ет возможности выбора рабочих мест с высокой зарплатой. Тут и возникает конфликт: в родных городах эту зарплату предложить не могут.

«То есть главн­ая проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехат­ь, — это противоречие между высоким станда­ртам качества жизни и нехваткой квал­ифицированных высоко­оплачиваемых рабочих мест, на которых эт­от стандарт качества жизни можно реализо­вать. Соответственно, люди готовы приезж­ать в Москву, Петерб­ург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для ко­торой они освоили в родном городе», — заключил ученый.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко говорил, что нет ничего страшного в отъезде алтайских выпускников из региона. Но «профессионал сможет стать успешным и счастливым и на Алтае», — подчеркивал он.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что более половины опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) довольны своей жизнью.