Эксперты объяснили, почему молодежь так хочет уехать из Барнаула

Исследование провели в финансовом университете при правительстве РФ. Респондентам в возрасте от 18 до 30 лет задавался вопрос: «В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то куда?»
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Меньше всего — в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе.
По мнению директора института социально-экономических исследований финуниверситета Алексея Зубца, молодежь в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где есть хорошие возможности для получения образования, а современное разностороннее образование подразумевает возможности выбора рабочих мест с высокой зарплатой. Тут и возникает конфликт: в родных городах эту зарплату предложить не могут.
«То есть главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать, — это противоречие между высоким стандартам качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать. Соответственно, люди готовы приезжать в Москву, Петербург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе», — заключил ученый.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко говорил, что нет ничего страшного в отъезде алтайских выпускников из региона. Но «профессионал сможет стать успешным и счастливым и на Алтае», — подчеркивал он.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что более половины опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет (58%) и от 25 до 34 лет (55%) довольны своей жизнью.