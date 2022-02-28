Вам будет не хватать тишины и спокойного сна. Астрологический прогноз с 28 февраля по 6 марта

Altapress.ru представляет гороскоп на неделе с 28 февраля по 6 марта. О том, что ждет вас ждет на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

На этой неделе может быть сложно принимать разумные решения и найти взаимопонимание с партнером. Постарайтесь уделить внимание детям. Работа будет спориться. Первого и второго марта энергии может не хватить. Это время отдыха и подготовки к новому рывку. Неделя не особо подходит для важных начинаний.

Овен

Овнам всю энергию стоит запустить в работу. Действуйте, но не торопитесь рисковать. Обдумайте. Не зацикливайтесь на выгоде. Не забывайте отдыхать.

Телец

Тельцы скорее всего займутся документами, учебой. Постарайтесь услышать советы наставников, отца, учителя.

Близнецы

Близнецам может показаться сложным найти взаимопонимание с партнером по браку. Работа и изучение психологии отношений вам помогут успокоиться и отвлечься.

Психология.

Рак

Раки во что бы то ни стало захотят разобраться с партнерскими отношениями. Не спешите что-то резко менять. Попробуйте переключиться на учебу.

Лев

Львы, не перенапрягайтесь на работе. Вы сможете переделать кучу дел. Постарайтесь при этом не испортить отношения с людьми и особенно с детьми.

Дева

Девы захотят романтики и творческой реализации. Найдите сферу, где вы сможете выплеснуть свою харизму. Не давить на детей. Следите за самочувствием.

Весы

Весы решайте вопросы недвижимости и земли. Уделите внимание маме. Дети могут вызвать беспокойства.

Отдых. ССО.

Скорпион

Скорпионам все будет по силам. Не забывайте делать паузы. Решайте вопросы не только своими усилиями, но и через общение.

Стрелец

Стрельцам нужно следить за речью и питанием. Не спорьте или хотя бы не прилагайте чрезмерных усилий в этом. Вам на этой неделе лучше снизить активность во вне и расслабиться.

Козерог

Козероги будут во всей своей красе. Все внимание будет направлено к вам. Продвигайте себя, не забывайте о других. Воздержитесь от критики родителей, авторитетов.

Водолей

Водолеи захотят уединения и отдыха. Тема расходов и трат может захватить ваше внимание и отразиться на здоровье. Пересмотрите систему питания. Не спорьте с партнером о деньгах.

Овощи. Салат. CC0

Рыбы

Рыбам не будет равных в реализации желаний. Только если не зацепитесь за выгоду и уделите время хорошему отдыху. Тишины и спокойного сна может не хватать.