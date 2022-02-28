Вам будет не хватать тишины и спокойного сна. Астрологический прогноз с 28 февраля по 6 марта

На этой неделе может быть сложно принимать разумные решения и найти взаимопонимание с партнером. Постарайтесь уделить внимание детям. Работа будет спориться. Первого и второго марта энергии может не хватить. Это время отдыха и подготовки к новому рывку. Неделя не особо подходит для важных начинаний.
Овен
Овнам всю энергию стоит запустить в работу. Действуйте, но не торопитесь рисковать. Обдумайте. Не зацикливайтесь на выгоде. Не забывайте отдыхать.
Телец
Тельцы скорее всего займутся документами, учебой. Постарайтесь услышать советы наставников, отца, учителя.
Близнецы
Близнецам может показаться сложным найти взаимопонимание с партнером по браку. Работа и изучение психологии отношений вам помогут успокоиться и отвлечься.
Рак
Раки во что бы то ни стало захотят разобраться с партнерскими отношениями. Не спешите что-то резко менять. Попробуйте переключиться на учебу.
Лев
Львы, не перенапрягайтесь на работе. Вы сможете переделать кучу дел. Постарайтесь при этом не испортить отношения с людьми и особенно с детьми.
Дева
Девы захотят романтики и творческой реализации. Найдите сферу, где вы сможете выплеснуть свою харизму. Не давить на детей. Следите за самочувствием.
Весы
Весы решайте вопросы недвижимости и земли. Уделите внимание маме. Дети могут вызвать беспокойства.
Скорпион
Скорпионам все будет по силам. Не забывайте делать паузы. Решайте вопросы не только своими усилиями, но и через общение.
Стрелец
Стрельцам нужно следить за речью и питанием. Не спорьте или хотя бы не прилагайте чрезмерных усилий в этом. Вам на этой неделе лучше снизить активность во вне и расслабиться.
Козерог
Козероги будут во всей своей красе. Все внимание будет направлено к вам. Продвигайте себя, не забывайте о других. Воздержитесь от критики родителей, авторитетов.
Водолей
Водолеи захотят уединения и отдыха. Тема расходов и трат может захватить ваше внимание и отразиться на здоровье. Пересмотрите систему питания. Не спорьте с партнером о деньгах.
Рыбы
Рыбам не будет равных в реализации желаний. Только если не зацепитесь за выгоду и уделите время хорошему отдыху. Тишины и спокойного сна может не хватать.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.