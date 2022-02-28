28 февраля -9°C
﻿
Жизнь

Вам будет не хватать тишины и спокойного сна. Астрологический прогноз с 28 февраля по 6 марта

Altapress.ru представляет гороскоп на неделе с 28 февраля по 6 марта. О том, что ждет вас ждет на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Прогноз на будущее.
Прогноз на будущее.
altapress.ru.

На этой неделе может быть сложно принимать разумные решения и найти взаимопонимание с партнером. Постарайтесь уделить внимание детям. Работа будет спориться. Первого и второго марта энергии может не хватить. Это время отдыха и подготовки к новому рывку. Неделя не особо подходит для важных начинаний.

Овен

Овнам всю энергию стоит запустить в работу. Действуйте, но не торопитесь рисковать. Обдумайте. Не зацикливайтесь на выгоде. Не забывайте отдыхать.

Телец

Тельцы скорее всего займутся документами, учебой. Постарайтесь услышать советы наставников, отца, учителя.

Близнецы

Близнецам может показаться сложным найти взаимопонимание с партнером по браку. Работа и изучение психологии отношений вам помогут успокоиться и отвлечься.

Психология.
Психология.

Рак

Раки во что бы то ни стало захотят разобраться с партнерскими отношениями. Не спешите что-то резко менять. Попробуйте переключиться на учебу.

Лев

Львы, не перенапрягайтесь на работе. Вы сможете переделать кучу дел. Постарайтесь при этом не испортить отношения с людьми и особенно с детьми.

Дева

Девы захотят романтики и творческой реализации. Найдите сферу, где вы сможете выплеснуть свою харизму. Не давить на детей. Следите за самочувствием.

Весы

Весы решайте вопросы недвижимости и земли. Уделите внимание маме. Дети могут вызвать беспокойства.

Отдых.
Отдых.
ССО.

Скорпион

Скорпионам все будет по силам. Не забывайте делать паузы. Решайте вопросы не только своими усилиями, но и через общение.

Стрелец

Стрельцам нужно следить за речью и питанием. Не спорьте или хотя бы не прилагайте чрезмерных усилий в этом. Вам на этой неделе лучше снизить активность во вне и расслабиться.

Козерог

Козероги будут во всей своей красе. Все внимание будет направлено к вам. Продвигайте себя, не забывайте о других. Воздержитесь от критики родителей, авторитетов.

Водолей

Водолеи захотят уединения и отдыха. Тема расходов и трат может захватить ваше внимание и отразиться на здоровье. Пересмотрите систему питания. Не спорьте с партнером о деньгах.

Овощи. Салат.
Овощи. Салат.
CC0

Рыбы

Рыбам не будет равных в реализации желаний. Только если не зацепитесь за выгоду и уделите время хорошему отдыху. Тишины и спокойного сна может не хватать.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, преподаватель ведической астрологии, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость