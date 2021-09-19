Вандалы испортили детскую площадку. Рубцовчане расстроены, что город никогда не будет красивым

В Рубцовске неизвестные, которых теперь разыскивают, повредили новое покрытие детской площадки, сообщает « Местное время ».

Детскую площадку буквально пару дней назад обустроили в сквере Победы.

«Еще в пятницу, 17 сентября, здесь подрядная организация занималась укладкой покрытия, чтобы юные рубцовчане могли без опаски бегать, прыгать и падать, не получая травм», — отмечает издание.

Местных жителей попросили воздержаться от посещения площадки до понедельника, 20 сентября, чтобы покрытие набрало необходимую прочность.

«К сожалению, в нашем городе есть нелюди, для которых самое высшее наслаждение — сломать сделанное другими. Разрушить красоту, разломать скамейки, повыдирать урны, украсть цветы. А теперь и повредить новое покрытие на детской площадке», — посетовали в публикации.

При этом подчеркнули, что «моральные уроды не понимают слов и начинают скулить, когда видят язык силы».

«Рубцовчане! Никогда наш город не станет уютным и красивым, пока мы сами не научимся беречь его», — обратились журналисты к жителям города.

Ранее в Бийске вандалы повторно разрушили новенький бульвар. Так что проблема беспокоит не только жителей Рубцовска.