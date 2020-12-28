«Ваш час настал». Астрологический прогноз с 28 декабря по 3 января

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января. Кому разгребать завалы на работе, кому — в жизни, а кому — на дорогах, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Новый год. Время. Полночь. СС0.

Овен

Овнам на этой неделе очень важно как можно больше времени проводить с близкими и родными. Новый год — семейный праздник. Вспомните всех, с кем вы поссорились или поругались, и обязательно восстановите отношения. Тем более, что на этой неделе вам это удастся легко и просто.

Телец

Тельцам стоит заняться тем делом, до которого всегда не доходили руки. Вспомните, о чем вы мечтали и все время откладывали исполнение. Настал ваш час. Используйте все ресурсы и возможности для того, чтобы воплотить ваши «хотелки» в реальности.

Близнецы

Близнецам эту неделю лучше всего провести в путешествии или в отдалении от дома. Пусть тяга ко всему новому и интересному захватит вас. Причём не так важно, куда вы поедете, как и насколько изменится привычный уклад жизни. Будьте смелее меняйте все вокруг себя и увидите, насколько это здорово и безопасно. Будьте осторожны на дорогах, не выезжайте в снегопад.

Рак

Ракам необходимо разобраться в своих планах и желаниях. И точно определиться: что и как вы хотите, как вы себя будете чувствовать, когда получите желаемое. Короче — конкретика и простота. Тогда вы сразу получите то, что хотите. И в этой ситуации не стыдно спросить совета у близких или специалистов.

Планеры. Фото из свободных источников

Лев

У Львов могут быть на этой неделе проблемы на работе. Постарайтесь быть более гибкими и уступчивыми для достижения общей цели. Никто никогда не сомневался и не сомневается в ваших достоинствах, но и вы тоже должны быть снисходительны к другим.

Дева

Девы в этот период могут найти что-то давно потерянное. И это может быть не только ценная вещь, но и важный и нужный человек. Но для этого вам придется избавиться от чего-то старого — освободить место. Будьте внимательней, смотрите на мир во все глаза, и тогда удача не пройдёт мимо.

Весы

У Весов наступает период неожиданностей и сюрпризов. Только от вас зависит, будут ли эти сюрпризы приятными или неприятными. Для этого вам нужно быть гибкими, любопытными и открытыми новым возможностям и шансам. Если вы будете стараться всё рассчитывать и просчитывать — ничего не добьетесь и только перенервничаете.

Скорпион

У Скорпионов все по накатанной. Если сейчас все плохо, то все и будет плохо, если хорошо — то хорошо. Если вы захотите что-то изменить, то на этой неделе добиться результата будет достаточно сложно. Однако, если вы будете цепляться за любую возможность жить по-новому, все пройдет прекрасно.

Звезды. unsplash.com

Стрелец

Стрельцы будут в центре внимания. Все будут интересоваться вашим мнением. Не стесняйтесь быть открытыми и честными. Избегайте хвастовства, прижмите тщеславие. Просто говорите, как есть. Этого будет достаточно. Звезды сделают все остальное.

Козерог

У Козерогов пришло время посвятить себя детям. Однако не переусердствуйте, иначе станете тираном. Самое важное, что от вас потребуется, — быть на равных со своими отпрысками.

Водолей

Водолеям пора подумать о себе и своем комфорте. Посмотрите, в чем вы себя стесняете или кто вас стесняет. Что произошло с вашей свободой и независимостью? Что вы делали в своей жизни только для себя? Пора начать взяться за самолюбие, только не приносите боль и страдания близким.

Рыбы

Рыб может посетить муза. Если у вас появились в голове стихи или какая-то музыка, обязательно наговорите и ее хотя бы на телефон. Муза может нашептать не только что-то творческое, но предпринимательское, не исключено, что бизнес-идею. Будьте чуткими и внимательными.

Музыка. Клавиши. CC0