Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября. Кому — нырять в работу, кому — нырять в любовь, а кому — не нырять в себя, а идти к психологу, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

На этой неделе дела ваши будут идти медленно и размеренно. Поэтому не ждите быстрый результат от того, что делаете. Постарайтесь расслабиться и довериться судьбе, и все само наладится. Однако помните о своих любимых — они как никогда нуждаются во внимании. Хороший период для заработков.

Телец

Тельцы погрузятся с головой в работу. Все у вас будет получаться качественно и точно в срок. Реально получение хорошего денежного вознаграждения, а значит, выходные — время шопинга. Однако остерегайтесь растрат, следите за тем, чтобы в кошельке не осталась только дырка. Все, что вы запланируйте на этой неделе, сбудется.

Близнецы

Ораторский талант Близнецов на этой неделе будет выше всяких похвал. Вас заметит руководство, возможно даже получение премии. Не сдерживайте себя, если видите что-то нуждающееся в корректировке, вдумчиво и грамотно объясните окружающим, где они ошиблись. Но старайтесь не зацикливаться ни на чем, иначе рискуете стать нудным и скучным. Что касается здоровья — с иммунитетом все будет прекрасно.

Рак

Ракам стоит довериться интуиции. Хорошо даже купить лотерейку — деньги буквально свалятся вам на голову. Сделайте все на этой неделе, чтобы прокрастинация вас не победила. Однако постарайтесь избежать нервного перенапряжения, иначе рискуете заболеть.

Любовь. Отношения. СС0

Лев

Романтический настрой Львов будет выше всяких похвал. Ваш партнер будет самым счастливым на планете. Однако не стоит зацикливаться на одном человеке — другие тоже нуждаются в вашей заботе и нежности. Внимания хватит на всех. Неделя хороша для путешествий и поездок за город.

Дева

На этой неделе Девам нужно позаботиться о здоровье. Одевайтесь потеплее, вовремя принимайте пищу и ложитесь спать. Благоприятный период для получения кредитов и инвестиций. Деньги, отданные в долг, будут возвращены вам быстро. Старайтесь ни с кем не ссориться: есть риск возникновения судебных тяжб и разбирательств.

Весы

Весы, уделите внимание своим детям. Старайтесь проводить с ними больше времени, играть и заниматься. На этой неделе у вас есть шанс встретить свою вторую половинку. Поэтому оглянитесь вокруг, посмотрите, кто нуждается в вашем внимании, и сделайте шаг к новым отношениям. Если у вас есть какие-то хвосты в учебе, то избавиться от них будет легко.

Скорпион

У Скорпионов наступило время ремонта или хотя бы генеральной уборки. Избавьтесь от всего старого летнего хлама, что лежит на ваших балконах, чтобы было куда складывать зимний. Если вы себе присматриваете новый автомобиль, то на этой неделе самое лучшее время решиться на покупку.

Средства для уборки СС0

Стрелец

Стрельцам стоит вспомнить, что у них есть друзья. Если не получается съездить в гости, то сделайте телефонный звонок или напишите в «ВК». Очень хорошо будет завести себе новое хобби. Ваш творческий потенциал проявит себя на этой неделе в полной мере. Поэтому творите и выдумывайте новое, ни в чем себя не сдерживая.

Козерог

Козероги должны вспомнить о семье. Проведите с родными хотя бы несколько часов. Не важно, поедете ли вы отдыхать на море или просто посмотрите все вместе телевизор. Хороший период для накопления и приумножения денег.

Водолей

Водолеи могут зациклиться на своей внешности. Не будьте к себе слишком строгими. Если видите какие-то несовершенства, примите их и разрешите себе быть естественными и настоящими. Чтобы не мучить себя диетами, сходите к психологу и проработайте самооценку и самоуважение.

Рыбы

В тихом омуте Рыбы водятся. В постели на этой неделе вам не будет равных. Однако во всем нужна мера. Прислушивайтесь к своему самочувствию, иначе недолго загреметь в больницу.