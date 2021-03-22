«Ваши планы разрушит романтическое приключение». Астрологический прогноз на 22−28 марта

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 22 по 28 марта. Кому заняться домашними делами, кому — самообразованием, а кому — собственным здоровьем, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Послание всем знакам зодиака: все ответственные решения сейчас лучше отложить на конец недели.

Овен

Овнам будет полезно заняться домашними делами. Если вы еще не закончили ремонт, то сейчас — лучший момент. То же самое относится и к взаимоотношениям со своими домашними — лучшего времени для примирения не найти.

Телец

Для Тельцов наступает период отдыха. Постарайтесь расслабиться и не загружать себя делами. Если же вы что-то запланировали, пытайтесь делать это незаметно. Большая активность на этой неделе может выйти вам боком.

Близнецы

Чтобы достичь успеха, Близнецам придется делать все в одиночку, не полагаясь на поддержку. В противном случае эта неделя будет совсем неэффективной.

Рак

Вам нужно включить всю свою внимательность и осторожность. Из-за рассеянности Раки рискуют потерять нечто ценное, о чем обязательно будут жалеть. Соберитесь, тогда неделя пройдет как по маслу.

Планеры. Фото из свободных источников

Лев

Львам стоит запланировать дела на оставшийся месяц. Подумайте, куда вы хотите направить все свои силы и энергию. Без четкого плана велик шанс, что ваши усилия не принесут никакого результата.

Дева

Девам будет полезно заняться самообразованием. Постарайтесь проявить максимум своего природного любопытства, вникните во все мелочи дел, которыми вы занимаетесь.

Весы

Чтобы неделя прошла хорошо, Весам нужно вспомнить о вечных ценностях. Пусть мерилом будет порядочность, даже если вам в какой-то момент покажется, что цели оправдывают средства. Постарайтесь не идти на сделку с совестью, иначе плата будет неимоверно высока.

Скорпион

Эта неделя станет периодом сюрреализма, поэтому Скорпионам стоит больше полагаться на интуицию и чутье, чем на здравый смысл. Помогут гадания на картах Таро.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Стрелец

Вам следует собраться и перестать допускать ошибки, хотя бы на одну неделю — иначе быть беде. Если Стрельцы продолжат летать в облаках, отношение окружающих к ним изменится навсегда.

Козерог

Козерогам очень важно позаботиться о своем здоровье. Будьте внимательны к малейшим недомоганиям. Не поленитесь обратиться к врачу, обсудить ваши симптомы, только не гуглите.

Водолей

Все планы Водолеев может разрушить неожиданное романтическое приключение. Постарайтесь смотреть на происходящее вокруг трезвым взглядом. Не дайте увлеченности, какой бы головокружительной и прекрасной она ни была, сбить вас с верного пути.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут расслабиться. Вы заслужили отдых, поэтому спокойно им наслаждайтесь. Постарайтесь отвлечься и не думать о работе, устройте себе маленькое путешествие — поход в кино.

Кинотеатр. unsplash.com