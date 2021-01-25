«Ваши желания сбудутся по щелчку». Астрологический прогноз на 25−31 января

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 25 по 31 января. Кому правильно питаться, кому — отдыхать, а кому — планировать жизнь, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

Овнам на этой неделе очень важно заняться любимым делом. Найдите то, что вам наиболее интересно, и посвятите этому как можно больше времени. Сейчас самый лучший период для раскрытия своего творческого потенциала. К тому же это позволит вам избежать стресса и лишнего напряжения.

Телец

В этот период для Тельцов как никогда важно правильно питаться. Это касается не только рациона, но и времени приема пищи. Не нагружайте свою пищеварительную систему по ночам. Дверь холодильника — на замок! Будьте к себе бережны и внимательны.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе может пострадать самооценка. Не принимайте все близко к сердцу. Рассматривайте критику как поддержку, а не как унижение. Постарайтесь увидеть в людях помощников и друзей, а не завистников и врагов.

Рак

Ракам нужно больше высыпаться и отдыхать. Ваша нервная система будет уязвима, поэтому не стоит ее излишне напрягать. Старайтесь погасить в себе истерику. Обязательно воспользуйтесь возможностью заняться йогой или медитацией.

Деньги , рубли. CC0

Лев

У Львов будут все шансы заработать хорошие деньги и упрочить свое финансовое положение. Ваши желания будут сбываться по щелчку. Не бойтесь мечтать, осознайте, чего на самом деле хотите, и вперед к цели! У вас все получится!

Дева

Дев захватит круговорот дел и забот. Если вы чувствуете, что работа съела всю вашу жизнь, то пора одуматься и вспомнить о своих увлечениях, мечтах и близких сердцу людях. Во всем нужна мера. Как говорится, делу время — потехе час.

Весы

У Весов наступает очень хороший период для обучения. Если у вас есть хвосты в учебе или вы никак не можете разобраться в какой-то теме или предмете, то сейчас самое время решить все проблемы. Нужно только начать, а результат не заставит себя ждать.

Скорпион

Скорпионам нужно позаботиться о своем здоровье. Одевайтесь теплее, кушайте больше фруктов и чаще отдыхайте. Как только почувствуете какое-то недомогание — обращайтесь к врачу. В условиях нашей реальности это особенно важно.

Отношения. СС0

Стрелец

У Стрельцов наступает хороший период для возрождения отношений. На какой стадии развода или мелкой ссоры вы бы ни находились — все можно изменить. Поговорите о своих чувствах, и у вас всё наладится. На этой неделе вы неотразимы.

Козерог

Козероги станут богами интуиции. Наблюдайте за приметами, запоминайте сны и прислушивайтесь к своим ощущениям и чувствам. И они обязательно помогут, если не вам, то кому-то из близких. Если же вы надумаете обучаться гаданию, например на Таро или рунах, то получите очень хороший результат.

Водолей

Водолеям очень важно наблюдать за тем, кто их окружает. Если будете внимательны — найдете свою судьбу. Половинка где-то рядом: улыбнитесь миру, и вы обязательно увидите отражение своей улыбки в чьих-то глазах.

Рыбы

У Рыб наступает хороший период для переезда, командировки или просто путешествия. Не отказывайтесь от таких возможностей — они откроют новые перспективы.

Переезд. Путешествие. СС0