Василий Парильщик. Что можно и нельзя делать в этот день

В этот день было принято выгонять скот на пастбище, чтобы он питался первой весенней травой. Также в этот день начинали пахотные работы и сеяли овес и горох.
Грибы в Алтайском крае
Грибы и Грибники Алтайского края
Что принято делать в день Василия Парильщика
25 апреля было принято наблюдать за природой, чтобы предсказать погоду на ближайшее время:
- если на небе много звезд, то будет богатый урожай;
- если восход солнца ясный, то лето будет теплым;
- если в этот день дождливо, то вся весна будет дождливой;
- если идет дождь, то грибники могут отправляться на тихую охоту, так как урожай будет богатым.
Рукоделие.
ССО
Какие запреты существуют в день Василия Парильщика
- нельзя было ходить в грязной одежде, иначе можно было привлечь к себе неудачу;
- запрещалось ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя беду;
- не рекомендовалось заниматься рукоделием, так как это могло привести к нищете.
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