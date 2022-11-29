29 ноября
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Жизнь

Ватрушками балуемся: как безопасно кататься на тюбинге и с каких горок

Катание на тюбингах или, как их прозвали, «ватрушках», стало очень популярно как у детей, так и у взрослых. Однако такое развлечение все чаще приводит к травмоопасным ситуациям. Какие горки лучше всего подходят для катания на «ватрушках» и какие правила безопасности следует соблюдать — в материале altapress.ru.

"Ватрушка"-тюбинг.
"Ватрушка"-тюбинг.
тюбинг74.рф
1
Какие горки точно безопасны?

Существует ГОСТ Р 56987−2016, устанавливающий требования к зимним горкам.

Согласно им, горка по всей протяженности должна быть прямой, без виражей. При ее возведении, строителям следует ее прочно закрепить в грунте или зафиксировать. Она не должна создавать узких мест, в которых могут образоваться заторы и давка.

К безопасной горке посетители могут свободно подойти и уйти. Она не должна мешать проезду автомобилей экстренных служб.

Горке следует стоять вдали от линий электропередач, объектов с выступами, деревьев, заборов, скамеек, бордюров, а также проезжих дорог и пешеходных дорожек.

Новогодняя горка, дети.
Новогодняя горка, дети.
barnaul.org
2
Что делать с естественными горками — склонами, холмами?

Специалист «Известий» отметил, что безопасностью естественных склонов должны заниматься работники коммунальных служб.

Например, они могут засыпать их песком, огородить или маркировать запретительными знаками.

Однако запретить свободное катание на них не могут. Потому ответственность за безопасность детей, решивших покататься, лежит на родителях.

3
Платная — лучше?

По мнению эксперта России по ЖКХ от «Народного фронта» Светланы Калининой, безопаснее всего платная горка.

«Это гарантия того, что там точно есть человек, отвечающий за безопасность детей, за качество покрытия, за отсутствие на склоне предметов, на которые можно наткнуться», — объясняет она.

Горка Ледянка дедушки Славы в Барнауле. Фото из архива редакции.
Горка Ледянка дедушки Славы в Барнауле. Фото из архива редакции.
4
Правила безопасности катания на тюбинге

Правила безопасности катания с горки на тюбинге рассказала МЧС России:

  1. Накачивать «ватрушку» следует в тепле или выпускать часть воздуха из камеры в теплом помещении. Если накачивать тюбинг на холоде, то в теплом помещении или салоне автомобиля воздух в ней начнет расширяться, и «ватрушка» может лопнуть.
  2. Не следует перегружать тюбинг. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.
  3. Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. При спуске должно быть достаточно места для торможения.
  4. Трасса для катания на тюбинге должна быть без ям, камней, бугров, точащих кустов — они могут проколоть или порезать «ватрушку».
  5. Перед спуском убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей. Тюбинг развивает большую скорость и может легко кого-нибудь сбить или причинить травму.
  6. Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.
  7. Кататься на «ватрушке» нужно сидя. Нельзя на ней прыгать на ней, как на батуте.
  8. Ни в коем случае не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям.
Надувные &quot;ватрушки&quot;.
Надувные «ватрушки».
vk.com/act54
5
В каких позах лучше всего кататься с горки?

Согласно ГОСТу, кататься на горке безопаснее всего кататься следующим образом:

  • лежать на спине головой назад;
  • сидеть лицом вперед;
  • сидеть цепью, лицом вперед;
  • сидеть с ребенком, сидящим перед взрослым, лицом вперед.
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