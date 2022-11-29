Ватрушками балуемся: как безопасно кататься на тюбинге и с каких горок

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Какие горки точно безопасны?

Существует ГОСТ Р 56987−2016, устанавливающий требования к зимним горкам.

Согласно им, горка по всей протяженности должна быть прямой, без виражей. При ее возведении, строителям следует ее прочно закрепить в грунте или зафиксировать. Она не должна создавать узких мест, в которых могут образоваться заторы и давка.

К безопасной горке посетители могут свободно подойти и уйти. Она не должна мешать проезду автомобилей экстренных служб.

Горке следует стоять вдали от линий электропередач, объектов с выступами, деревьев, заборов, скамеек, бордюров, а также проезжих дорог и пешеходных дорожек.