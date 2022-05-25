Вау и ням! Что ждет гостей «Ах!Феста»

Что такое «Ах!Фест»
Главная идея «Ах!Феста» — популяризация здорового образа жизни и еды. Гости фестиваля будут своими глазами наблюдать, как повара создают новую алтайскую кухню из местных продуктов.
В состав каждого блюда обязательно будут входить травы — измельченные или в виде экстрактов. К примеру, повар из Новосибирска Юлия Литвиненко приготовит окрошку со снытью, крапивой и мясом марала.
Константин Михеев,
организатор фестиваля, член общественного совета при управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:
— Уже подтверждено участие 10 рестораций из Барнаула, Бийска, Новосибирска и Москвы. Возможно, приедут Томск и Кузбасс. Также здесь будут новосибирский гастроинкубатор и представители команды поваров со всей России Chefs Team Russia. Будет и Василий емельяненко, который традиционно приготовит суп из лопуха в полевой кухне.
Гости фестиваля смогут не только попробовать, но и научиться готовить блюда на мастер-классах. Также ожидаются пицца-акробатика, бармен-шоу и многие другие гастрономические зрелища.
В рамках «Ах!Феста» пройдет и круглый стол с участием шеф-поваров из Москвы и Сибирского федерального округа, алтайских фермеров, которые обсудят перспективы поставок продукции в рестораны по всей России.
«Алтайский край имеет многолетние традиции проведения гастрономических фестивалей: „АлтайФест“, „Дни алтайского сыра“, „Алтайское гостеприимство“, „Сибирская масленица“, „Медовый Спас на Алтае“. И фестиваль „Ах!Фест“ входит в их число», — заявили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Гости этих мероприятий знакомятся с алтайскими продуктовыми брендами, пробуют продукцию местных производителей.
Фестиваль проходит всего один день. При желании можно взять с собой палатку и разместиться в кемпинге или забронировать место на одной из баз в селе Алтайском — однако их всего лишь порядка пяти.
Также, если у вас не получается посетить «Ах!Фест» лично, можно поучаствовать в нем в онлайн-формате. Кстати, в прошлом году фестиваль получил Гран-при национальной премии Russian Event Awards (REA) в номинации «Лучшее событие в формате онлайн».
Как готовят лопух для блюд
Многие блюда на фестивале будут включать в себя корень лопуха. его полезные свойства известны еще со времен Геродота. Он накапливает биологически активные вещества, которые улучшают выведение токсинов из крови.
В Японии корень лопуха используется в пище так же привычно, как и обычная морковка. Как отмечают организаторы фестиваля, подобная культура питания была когда-то и в России. Возвращаться к истокам было решено на Алтае.
Сейчас здесь засеивают порядка 200 гектаров. Урожайность варьируется от 5 до 15 тонн с гектара. Разумеется, все это идет не только на стол: из экстракта лопуха создают препараты, оказывающие детоксикационное действие.
Как отмечает Сергей Сафронов, один из организаторов фестиваля, главная проблема — не вырастить, а выкопать растение. Лопух может прорастать до 80 сантиметров в землю, вытащить настолько мощные корни очень непросто.
Для этого по полю сначала проходит техника, которая подкапывает почву до 40 сантиметров, чтобы люди с орудием, отдаленно напоминающим лопату, смогли вручную достать корни. Делают это в начале мая на второй год вегетации растения, когда оно успело накопить максимальное количество полезных веществ и не израсходовать их.
После того как лопух добыт, его нужно перебрать, помыть и измельчить. Далее следуют экстракция, очистка от микроклетчатки и взвесей. И вот — готов экстракт, который можно использовать, например, в создании соусов для блюд фестиваля.
Добавлять корень лопуха в салаты, супы и маринады можно и просто в измельченном виде. Главное — не использовать листья: горчат.
Что попробовать на «Ах!Фесте»
Попробовать на фестивале лопух можно в виде зеленых творожно-сырных блинчиков — он входит в состав теста. Запить рекомендуем взваром на соке все того же майского лопуха, черноплодной рябины и солянки холмовой. У напитка очень приятный ягодный вкус с легкой кислинкой. Или, если хочется охладиться, выпить освежающий лимонад с экстрактом пихты.
Попробовать растение можно и в виде соуса вместе с салатом из запеченных на гриле овощей. Или маринованную в нем свеклу, запеченную с тыквой, — и все это с добавлением молодого алтайского сыра.
Также на фестивале вам могут предложить папоротниковый салат, а если хочется мяса — буженину, ростбиф или язык, маринованные с травами.
Из супов рекомендуем уху с судаком и солянкой холмовой. Эта трава придает бульону насыщенный вкус и солнечный, одуванчиковый цвет.
Также на «Ах!Фесте» на открытом огне приготовят 150 кг фирменного плова и 170 литров алтайских зеленых щей.
Будет и коронное блюдо Константина Михеева — кундюбки на крапивном тесте с запеченным в гриле картофелем с белыми грибами в сливочном подкопченном соусе и алтайским песто.
Константин Михеев:
— Есть одна кулинарная книга Алтайского края, где я нашел это название. Оно такое необычное, такое вкусное! Чтобы и было вкусно, перепробовал порядка 40 различных вариантов теста для кундюбок. Нужно сказать, что каждое блюдо, до того как дойдет до потребителя, переделывается сотни раз.
Все это — всего лишь ничтожная часть того, что можно будет попробовать на фестивале. Ко всему многообразию добавятся и два совершенно новых секретных блюда. Известно лишь, что в их составе будет сыр.
Чем еще заняться на «Ах!Фесте»
«Ах!Фест» — праздник не только для желудка, но и для души. Недалеко от гастрозоны откроет свои двери «Дом сказок». На одной из локаций маленькие гости фестиваля смогут создать поделки из алтайских круп.
Также можно пройтись по дендрарию с 1,5 тыс. видов растений (сколько сортов — и вовсе не пересчитать). Здесь можно увидеть и карликовую березу из тундры, и голубые ели, азалию садовую, бордовые клены, лиственницу, бесчисленное множество цветов и прочее, посмотреть на то, как растут голубика и чабрец. Пик цветения как раз приходится на время проведения фестиваля.
На одной из локации можно будет в дневное время зарядить телефон и посмотреть гастрофильмы. В самом центре территории будет находиться воздушный шар. Поднимется ли он в небо — зависит от погоды. В любом случае с ним можно будет сфотографироваться.
Отдохнуть и расслабиться рекомендуем на сеансе музыкальной терапии под звуки бубна, поющих тибетских чаш, колокольчиков коши, калимбы, варгана и гонга.
Большая концертная программа продлится до 3.00 утра.
Некоторые подробности об "Ах!Фесте" организаторы скрыли от журналистов. А значит, что гостей ждет еще много приятных сюрпризов.
10−15 тыс. человек планируют принять на «Ах!Фесте»
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