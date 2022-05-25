Вау и ням! Что ждет гостей «Ах!Феста»

25 июня в селе Алтайском пройдет уникальное событие — гастро­фестиваль «Ах!Фест». Какие сюрпризы ждут его гостей и под что им стоит оставить место в своих сердцах и желудках — в нашем обзоре.

Что такое «Ах!Фест»

Главная идея «Ах!Феста» — популяризация здорового образа жизни и еды. Гости фестиваля будут своими глазами наблюдать, как повара создают новую алтайскую кухню из местных продуктов.

В состав каждого блюда обязательно будут входить травы — измельченные или в виде экстрактов. К примеру, повар из Новосибирска Юлия Литвиненко приготовит окрошку со снытью, крапивой и мясом марала.

Константин Михеев,

организатор фестиваля , член общественного совета при управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности:

— Уже подтверждено участие 10 рестораций из Барнаула, Бийска, Новосибирска и Москвы. Возможно, приедут Томск и Кузбасс. Также здесь будут новосибирский гастроинкубатор и представители команды поваров со всей России Chefs Team Russia. Будет и Василий емельяненко, который традиционно приготовит суп из лопуха в полевой кухне.

Гости фестиваля смогут не только попробовать, но и научиться готовить блюда на мастер-классах. Также ожидаются пицца-акробатика, бармен-­шоу и многие другие гастрономические зрелища.

В рамках «Ах!Феста» пройдет и круглый стол с участием шеф-поваров из Москвы и Сибирского федерального округа, алтайских фермеров, которые обсудят перспективы поставок продукции в рестораны по всей России.

Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова

«Алтайский край имеет многолетние традиции проведения гастрономических фестивалей: „АлтайФест“, „Дни алтайского сыра“, „Алтайское гостеприимство“, „Сибирская масленица“, „Медовый Спас на Алтае“. И фестиваль „Ах!Фест“ входит в их число», — заявили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Гости этих мероприятий знакомятся с алтайскими продуктовыми брендами, пробуют продукцию местных производителей.

Фестиваль проходит всего один день. При желании можно взять с собой палатку и разместиться в кемпинге или забронировать место на одной из баз в селе Алтайском — однако их всего лишь порядка пяти.

Также, если у вас не получается посетить «Ах!Фест» лично, можно поучаст­вовать в нем в онлайн-формате. Кстати, в прошлом году фестиваль получил Гран-при национальной премии Russian Event Awards (REA) в номинации «Лучшее событие в формате онлайн».

Как готовят лопух для блюд

Многие блюда на фестивале будут включать в себя корень лопуха. его полезные свойства известны еще со времен Геродота. Он накапливает биологически активные вещества, которые улучшают выведение токсинов из крови.

В Японии корень лопуха используется в пище так же привычно, как и обычная морковка. Как отмечают организаторы фестиваля, подобная культура питания была когда-то и в России. Возвращаться к истокам было решено на Алтае.

Сейчас здесь засеивают порядка 200 гектаров. Урожайность варьируется от 5 до 15 тонн с гектара. Разумеется, все это идет не только на стол: из экстракта лопуха создают препараты, оказывающие детоксикационное действие.

Как отмечает Сергей Сафронов, один из организаторов фестиваля, главная проблема — не вырастить, а выкопать растение. Лопух может прорастать до 80 сантиметров в землю, вытащить настолько мощные корни очень непросто.

Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова

Для этого по полю сначала проходит техника, которая подкапывает почву до 40 сантиметров, чтобы люди с орудием, отдаленно напоминающим лопату, смогли вручную достать корни. Делают это в начале мая на второй год вегетации растения, когда оно успело накопить максимальное количество полезных веществ и не израсходовать их.

После того как лопух добыт, его нужно перебрать, помыть и измельчить. Далее следуют экстракция, очистка от микроклетчатки и взвесей. И вот — готов экстракт, который можно использовать, например, в создании соусов для блюд фестиваля.

Добавлять корень лопуха в салаты, супы и маринады можно и просто в измельченном виде. Главное — не использовать листья: горчат.

Что попробовать на «Ах!Фесте»

Попробовать на фестивале лопух можно в виде зеленых творожно-­сырных блинчиков — он входит в состав тес­та. Запить рекомендуем взваром на соке все того же майского лопуха, черноплодной рябины и солянки холмовой. У напитка очень приятный ягодный вкус с легкой кислинкой. Или, если хочется охладиться, выпить освежающий лимонад с экстрактом пихты.

Попробовать растение можно и в виде соуса вместе с салатом из запеченных на гриле овощей. Или маринованную в нем свеклу, запеченную с тыквой, — и все это с добавлением молодого алтайского сыра.

Также на фестивале вам могут предложить папоротниковый салат, а если хочется мяса — буженину, ростбиф или язык, маринованные с травами.

Из супов рекомендуем уху с судаком и солянкой холмовой. Эта трава придает бульону насыщенный вкус и солнечный, одуванчиковый цвет.

Также на «Ах!Фесте» на открытом огне приготовят 150 кг фирменного плова и 170 литров алтайских зеленых щей.

Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова

Будет и коронное блюдо Константина Михеева — кундюбки на крапивном тесте с запеченным в гриле картофелем с белыми грибами в сливочном подкопченном соусе и алтайским ­песто.

Константин Михеев:

— Есть одна кулинарная книга Алтайского края, где я нашел это название. Оно такое необычное, такое вкусное! Чтобы и было вкусно, перепробовал порядка 40 различных вариантов теста для кундюбок. Нужно сказать, что каж­дое блюдо, до того как дойдет до потребителя, переделывается сотни раз.

Все это — всего лишь ничтожная часть того, что можно будет попробовать на фестивале. Ко всему многообразию добавятся и два совершенно новых секретных блюда. Известно лишь, что в их составе будет сыр.

Чем еще заняться на «Ах!Фесте»

«Ах!Фест» — праздник не только для желудка, но и для души. Недалеко от гастрозоны откроет свои двери «Дом сказок». На одной из локаций маленькие гости фестиваля смогут создать поделки из алтайских круп.

Также можно пройтись по дендрарию с 1,5 тыс. видов растений (сколько сортов — и вовсе не пересчитать). Здесь можно увидеть и карликовую березу из тундры, и голубые ели, азалию садовую, бордовые клены, лиственницу, бесчисленное множество цветов и прочее, посмотреть на то, как растут голубика и чабрец. Пик цветения как раз приходится на время проведения фестиваля.

На одной из локации можно будет в дневное время зарядить телефон и посмотреть гастрофильмы. В самом центре территории будет находиться воздушный шар. Поднимется ли он в небо — зависит от погоды. В любом случае с ним можно будет сфотографироваться.

Гастрофестиваль «Ах!Фест». Анна Зайкова

Отдохнуть и расслабиться рекомендуем на сеансе музыкальной терапии под звуки бубна, поющих тибетских чаш, колокольчиков коши, калимбы, варгана и гонга.

Большая концертная программа продлится до 3.00 утра.

Некоторые подробности об ­"Ах!Фесте" организаторы скрыли от журналистов. А значит, что гостей ждет еще много приятных сюрпризов.

10−15 тыс. человек планируют принять на «Ах!Фесте»

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