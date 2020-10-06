Важная бумага-1992. С каким размахом в Барнауле хоронили криминального авторитета Колокольникова

В начале 1992 года Барнаул кипел. Ситуация накалилась до такой степени, что милиция была вынуждена изолировать несколько десятков кавказцев, чтобы не допустить самосуда над ними со стороны «соратников» убитого. И это событие стало своеобразным водоразделом. Советский Союз остался в прошлом, начиналась новая Россия.

От ведущего рубрики «Важная Бумага»

Я открываю новую рубрику своим материалом, написанным более 28 лет тому назад. И прошу не считать это использованием служебного положения в каких-то там целях. Считаю, в этой статье присутствуют характерные приметы того времени, которое теперь называется «лихими 90-ми».

Тогда, почти три десятилетия тому назад, читатели воспринимали эти строки просто как описание того беспредела, который творился буквально у них под окнами.

Сейчас же некоторые факты, приведенные автором, могут показаться какой-то криминальной фантастикой. За многие годы поменялись действующие лица, манеры, машины, одежда, способы обогащения и методы «мочения» конкурентов. Но кое-что еще очень и очень даже узнаваемо и сегодня…

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

Итак, к делу. Февральским вечером, в гостинице «Барнаул» «лицом кавказской национальности» был убит один из авторитетных представителей криминального мира краевой столицы Сергей Колокольников.

Это убийство вызвало очень бурную реакцию. Руководство краевого управления внутренних дел провело пресс-конференцию, на которой (в качестве основной версии) было сказано, что данное преступление стало результатом передела сфер влияния между местными и «южными» криминальными группировками.

Но недостаток информации породил массу слухов о новых жертвах и даже о том, что тогдашний президент Чечни Джохар Дудаев направил в Барнаул на «разборки» отряд боевиков.

А похороны Сергея Колокольникова, которого почти весь город знал как «Колокошу», прошли с таким размахом, с каким раньше не провожали в последний путь даже первых секретарей крайкома КПСС: многотысячная траурная процессия, перекрытые дороги, остановленный общественный транспорт, тысячи живых цветов под ногами, отмененные культурные мероприятия…

Похороны. Гроб. Цветы. СС0

Вот как писал об этом «Свободный курс».

Будет ли «Барнаул» столицей края?

22 февраля новенький «пазик"-катафалк в сопровождении еще 12 автобусов и как минимум полутора сотен легковых машин отечественного и зарубежного производства отвез гроб с телом Сергея Колокольникова на кладбище.

Там, по утверждению очевидцев, в могилу лили водку, бросали крупные денежные купюры, а после похорон, как это и принято, состоялись поминки. Родственники, друзья и знакомые покойного (всего около тысячи человек) собрались в ресторане „Барнаул“ при одноименной гостинице — той самой, в которой тремя днями раньше Колокольников не уберегся от смертельных ударов ножа.

В этот вечер не работали другие рестораны и кафе, не состоялся объявленный ранее абонементный концерт симфонического оркестра. Днем же никто не подходил к телефонам во многих коммерческих организациях…

Гостиница „Барнаул“. Дмитрий Кудрявцев

Гроб с телом покойного сопровождало, по самым приблизительным подсчетам, не менее 4−5 тыс. человек. Впереди шли крепкие молодые распорядители, за ними три конных казака, потом — десятка полтора женщин с огромными охапками гвоздик и роз, которые они разбрасывали перед похоронной процессией. Когда у кого-то не осталось цветов, подносили еще.

Улица Юрина была перекрыта сначала работниками ГАИ, а затем и их добровольными помощниками на собственных красивых машинах на участке между улицами Островского и Шукшина. Троллейбусы стояли больше часа, трамваи — только тогда, когда участники похорон переходили через улицу Попова, „посторонние“ машины предпочитали разворачиваться. Распорядители советовали мужчинам, стоявшим вдоль обочины, снимать шапки. Почти все прислушивались к советам и шапки снимали.

Постоянно играл оркестр, с балконов и из окон на улицу смотрели люди. Пацаны забирались на деревья, чтобы лучше видеть. Был, теплый, уже почти весенний день. Кожаные куртки, „обливные“ дубленки, короткие стрижки, накачанные мускулы…

„Свободный курс“ от 26 февраля 1992 года. ИД „Алтапресс“

За что такие почести?

Вот так хоронили в Барнауле Сергея Владимировича Колокольникова („Колокошу“), 37 лет от роду, не судимого, нигде не работающего, убитого „лицом чеченской национальности на почте личных неприязненных отношений“.

Но все, кому положено, и до этого прекрасно знали, кем был Колокольников, с кем он был, и чем он занимался. Точно также было известно, чем зарабатывал на жизнь его убийца. Несколько туманно, но все-таки достаточно определенно объяснил это журналистам заместитель начальника краевого УВД А. Бабак на брифинге 24 февраля:

„Группа лиц с учетом свободы торговли, имея влияние, применяла его к тем, кто торгует. Чеченцы тоже претендуют на часть денег от этого. Есть точная формулировка: это — рэкет“, — сказал он.

Отсюда следует вполне логичный вывод: убийство Колокольникова — это не трагическая случайность, а звено в цепочке тех событий, которые называются борьбой за сферу влияния. Каждая сторона желает оттеснить конкурентов от „кормушки“ (будь то фруктовый, вещевой или какой-нибудь иной бизнес).

Барнаул в 90-е годы XX века. Коммерческий киосок — символ постсоветской торговли. Михаил Хаустов

Без жесткого сопротивления тут никогда не обходится. И все эти версии типа „заступились за обиженных музыкантов“ (варианты:»… за русских людей", «…за справедливость») — это так, лаковое покрытие, псевдоробингудство.

Слухи с национальным колоритом

О национальной же окраске событий нужно, видимо, сказать особо. Тем более, что уже были сделаны попытки внедрить в обывательскую среду прежде всего такое понимание событий: нерусский убил русского. Мол, доколе терпеть будем?

Кстати, именно этим объясняют участие конников в похоронах источники, близкие к алтайскому казачеству. Они, мол, отдавали почести трагически погибшему россиянину… Какому же еще погибшему россиянину и когда был выделен в Барнауле такой же почетный траурный караул? Позвольте, а если бы в этот вечер нож оказался в руках убийцы русской национальности из какой-нибудь там нечерноземной группировки? Тогда похороны были бы менее пышными?

Да просто барнаульской милиции пришлось бы в срочном порядке вывозить не всех чеченцев, проживающих в гостиницах, а всех русских с окающим или цокающим говором…

Барнаул в 90-е годы XX века. Уличная торговля. Михаил Хаустов

Замечено, что слухи о прибытии в Барнаул (Новосибирск, Алма-Ату) самолетов с чеченскими боевиками-мстителями, о каких-то смертных приговорах генерала Дудаева возникли только после того, как в карьере были найдены трое зверски избитых молодых людей той же национальности (один из них умер), не имеющих никакого отношения ни к какой группировке. Не исключено, что такие слухи (так и не подтвердившиеся) были выгодны как одной, так и другой стороне.

Местным они давали возможность придать конфликту межнациональный характер и под шумок сделать еще один шаг к вытеснению конкурентов. А для кавказцев это был дополнительный, хотя и призрачный шанс пресечь дальнейшие «разборки». И с течением времени восстановить «статус кво» (при помощи выкупа, переговоров и т. п.).

По утверждению некоторых информированных лиц, погромы на базарах и избиения устраивала «шушера и молодняк», а «большие боссы», наоборот, направляли своих людей в места массовой торговли для негласного поддержания порядка. Вот еще одна цитата с упоминавшегося уже брифинга.

А. Попов,

замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления Министерства безопасности РФ по Алтаю:

Обе стороны заинтересованы, чтобы конфликт был исчерпан. По нашим сведениям, дальнейшее его развитие в незаконных рамках не продолжится.

Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Михаил Хаустов

Что ж, остается только поверить на слово компетентному специалисту.

Теперь о действиях милиции

На похоронах она сделала практически все, что могла сделать в такой ситуации: никого не провоцировала, не поддавалась на мелкие провокации и вообще особо не «светилась», поскольку в основном была одета в гражданское. Ну, а тремя днями раньше…

Уже вечером 19 февраля, после того как друзья Колокольникова чуть было штурмом не взяли здание Железнодорожного РОВД, было ясно, что события приобретают, мягко говоря, нежелательную окраску.

Да, в ночь на 20-е милиция стала вывозить граждан из южных суверенных государств за пределы Барнаула (некоторых просто поднимали с постели, полусонным объявляли, что дают 15 суток, и без объяснений предлагали «пройти»). Но, наверное, был шанс и сразу нейтрализовать противную сторону. Пусть даже побочными же способами.

Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Михаил Хаустов

Ведь ясно же, что милиция располагает адресами почти всей «шушеры с молодняком», знает (хотя бы примерно), кто на что способен, кто более агрессивен и неуправляем. В распоряжении органов была как минимум ночь, чтобы подобно судье на ринге, развести «зарвавшихся боксеров» по углам.

А теперь «представители пикетчиков» со знакомыми лицами перед телекамерой требуют от милицейского начальства отпустить своих людей, но уже тех, кто задержан по подозрению в базарных погромах и избиениях. Говорят, что есть намерения попикетировать краевую администрацию и прокуратуру. Милиция утверждает, что ситуация ею полностью контролируется и послаблений нарушителям больше не будет…

А в городе продолжают смаковать подробности этих дней. Кто-то подсчитывает, когда исполнится 9 и 40 дней с момента гибели Колокольникова, кто-то радуется, что на барнаульских базарах больше не торгуют жгучие брюнеты. А кто-то готовится спрятать подальше свою зимнюю шапку, которую его 22 февраля заставляли снимать…, нет, не перед покойником, а, в конечном итоге, перед собой крутые распорядители похорон. Только похорон…