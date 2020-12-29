Важная бумага-1994. Банан велик, но кожура еще больше

В очередном материале «Важная бумага» altapress.ru расскажет о литературных изысках творческого объединения «Дубовая роща № 6/17 ХО». В теперь уже далекие 90-е это было свежо, остроумно и весело.

От ведущего рубрики

Какие-никакие, но новогодние праздники — на носу. Поэтому не хочется грузить читателей нашей рубрики ретропубликациями, повествующими о разных некрасивых, криминальных историях, которыми изобиловала наша история в 90-е годы прошлого века. Правда, и сейчас тоже… И похлеще… Ну да ладно: как говорится, проехали! Вернее, пролистали …

Поэтому сегодня мы вновь зовем «в гости» представителей творческого объединения «Дубовая роща № 6/17 ХО», в 1993 году прославившихся на страницах «Свободного курса» не столько своим музыкальным творчеством, сколько незабываемым сплавом по великой русской Пивоварке.

Но полеты фантазии «дубовиков» не ограничивались лишь вокально-инструментальными и гребными упражнениями. Образчики их литературного (как им думается) творчества почти тридцатилетней давности мы сегодня выносим на ваш суд.

Леонид Вихрев , директор школы практической журналистики ИД «Алтапресс». Анна Зайкова.

Что это за фигня? В каком жанре творят эти парни? Что они хотят сказать своим листьемарательством? На эти насущные вопросы в 1994 году и попытались ответить жирно прикормленные дубовиками псевдолитературные критики…

Избранные надписи на дубовых листах

Когда герои-покорители не занимаются сплавом по бурным водам великой русской реки Пивоварки, то многие из них берут в руки разные музыкальные инструменты и трансформируются в ВИА «Дубовая роща № 6/17 ХО» .Их концерты пользуются неизменным успехом у населения. Видимо, немаловажную роль в этом играет и тот фактор, что в процессе выступлений население приобщается не только к музыке, но и к малым литературным формам, имеющим форму бумажных дубовых листьев с надписями, которые доводятся до сведения населения путем разбрасывания со сценической площадки.

Наиболее нетленные образцы мы решили опубликовать ниже. Публикация предваряется кратким предисловием одного из основоположников данного жанра.

М.Ю. Другов-Зельбермович:

— Публикуемое ниже сочинение не претендует на оригинальность формы. Человечество знакомо с подобным «мозаичным» строением беллетристских и философских опусов. Произведения Б. Паскаля, «Опыты» М. Монтеня, «Апофеоз беспочвенности» Л.И. Шестова, «Опавшие листья», «Уединенное» и «Смертное» В.В.Розанова, творчество нашего современника Дм. Галковского являют ярчайший пример подобных сочинений. Помимо несомненного литературного значения, труд дубовиков дорог нам и той этнографической нагрузкой, которую несет в себе процесс появления на свет первичных атомов произведения. На наших глазах произошло рождение нового народного промысла — изготовления дубовых листьев. Группа увлеченных энтузиастов все свободное время посвящает вырезанию из бумаги (и других подручных материалов) этих самых листев и нанесению изображений и надписей на поверхность оных. Каждое маленькое дубовое чудо заслуженно получает порядковый номер. На сегодняшний день в каталогах исследователей-этнографов описано более 12 тысяч листьев. В данную подборку вошли уже ставшие классическими надписи на дубовых сувенирах.

«Дубовая роща». 30-летие. Altapress.ru.

Творческое объединение «Дубовая роща № 6/17 ХО»

7. Быстро идешь — сильно упадешь (В. Бешеный).

135. Нет ничего внезапней любви. Вот, разве, расстройство желудка (У.Пырев).

139. Сторона А: Банан велик, но кожура еще больше.

Сторона В: Не все, что в рифму — стихи (У.Пыреев).

250. — Фу, как это уродливо, когда у женщины все лицо в волосах!

— Не скажите, не скажите, — промурлыкал Ибрагимов.

276. Стрелки часов замерли. Это соответствовало тридцатиминутной готовности.

387. Верхнее одеяло сползло, и его взору предстало нижнее…

469. Волна быстро приближалась, неистово грохоча и грозя своротить все на свете…

— Я еще девственница, — мрачно сказала Настасья.

«Дубовая роща». 30-летие. Altapress.ru.

483. Ему очень хотелось пить, но она ничем не могла помочь, потому что они вместе горели синем пламенем, как, впрочем, и весь нефтекомбинат.

484. Сержант Зубр ударил его в пах и засмеялся. Так был задержан особо опасный преступник.

494. И Федоровна, кряхтя, достала из фуфайки обрез и, старчески щурясь, выстрелила в председателя колхоза.

503. Дед Мороз был в зеленых кирзовых сапогах, шуба была распахнута, глаза его горели. Подарков при нем уже не было.

511. Когда Курочка Ряба закудахтала, дедушка и бабушка, как мотыльки, слетели с печки и кинулись к насесту. Дедушка добежал первым и. посмотрев на гнездо, разочарованно вскрикнул: «Опять наколола, сука!» — и пнул курочке под хвостик.

512. Маруся была конченой тварью, но не такой, чтоб совсем конченой, но так себе конченой, и все тут! Такие твари встречаются редко, но их можно найти. Если спуститься ночью в теплотрассу, можно увидеть некоторых Марусь — конченых тварей.

517. Устин вздернул бровь, усмехнулся и вздернул Зиновия.

«Дубовая роща». 30-летие. Altapress.ru.

546. Часовой механизм зловеще стучал. Герман проснулся и долго вслушивался. Вдруг в темноте мелькнула какая-то тень. Выхватив из-под подушки пистолет, Герман выстрелил несколько раз наугад. А часовой механизм продолжал зловеще стучать…

1437. Бронтозавры не умерли. Они среди нас. Ищите бронтозавров!

1559.Круговорот. Маленькая пичужка с размаху влипла в дерево и обкакалась прямо на голову проходящего мимо медведя. Медведь испугался и наступил волку на хвости, волк развернулся и придавил свинью, свинья завизжала и криком вспугнула другую пичужку…

1638. Устин лежал совершенно голый. Зиновия танцевала перед ним эротический танец. Устин не реагировал. Он спал.

1646. Пупок Эроса. Сильно открытое ее платье меня очень волновало. И я, борясь с собой, чуть было не уронил ей за корсаж очки.

1671. Счастливое детство. «Ну, давай не будем играть в партизанов. Леля», — говорила бабушка, пытаясь увернуться от летящих в нее кирпичей. Леля чувствовал себя бойцом Красной Армии и громко кричал: «Молчи, сука!»

1705. Чебурашка, позабыв всякую осторожность, запрыгнул в пасть Гене. Тот, не растерявшись, захлопнул ее и проглотил жертву.

— Ну и дурак ты, Гена, — раздался голос изнутри.

— Сам ты дурак, — усмехнулся Гена. (Эдуард Успенский. «Крокодил Гена и его друзья», часть VII).

1799. «Может, передохнем?» — предложил Степанюк, утирая пот и откладывая отбойный молоток. Вся бригада передохла прямо в шахте, так и не перевыполнив дневную норму на 532%.

«Дубовая роща» провела юбилейный сплав по Барнаулке. Ирина Пергаева.

2072. Крайне редко, если хотите, можно встретить дубовые листья, растущие на березах (В.Бианки).

3026. — А, может быть, не будем каждый день? — жалобно спросила Сара.

— Будем! — отрезал Нил.

И они стали каждый день выпрыгивать из окна.

3397. Мой безбашенный компас своей волосатой стрелкой указал на тебя, любимая (И.К.)

3398. Когда зажглись огни на фонарях. Вифаний увидел, что Татьяна, обнаженная, танцует на сером снегу (Из книги В. Пузо «Полуавтоматическая стиральная машина «Сибирь — 6ЭТ»)

3400. Они слились в жарком поцелуе…

— Делай со мной со мной все, что хочешь, — сладостно прошептала Наташа.

Радостно вскрикнув, Филипп выбросил ее из окна. Он так хотел…

3994. Писатель и Художник часто спорили между собой, кто начнет первым.

4004. Матвей озорно засмеялся и мучительно умер.

«Дубовая роща». 30-летие. Altapress.ru.

4051. Писатель любил наблюдать за тем, как Художник, весело напевая простенькую мелодию, вприпрыжку с холстиком под мышкой пробегал к небольшому деревянному строению, что стояло недалеко

— У, наш засранец, — ласково бормотал Писатель.

5006. За столом сидел упитанный заводчик Пятистенов и с огромным аппетитом жевал рябчика и ел ананас. Мимо него проходил голодный В.В.Маяковский.

5399. В лесу раздавался топор дровосека. Дровосек ходил вокруг и хмурился. Конечно. кому приятно, когда твой топор раздают?

5405. На небе не было ни облачка, ни птички, ни бабочки. Ни комара. На небе не было даже солнышка. Не было и самого неба. Просто Иогансен стоял на краю космического корабля и смотрел в пустоту…

6012. Я трепетно снял с нее кофточку, потом юбку, осторожно убрал бюстгальтер и медленно стянул трусики. Передо мной была совершенно голая веревка!

7129. Трофимыч что-то искал на помойке и наткнулся на старый плакат «Мойте руки перед едой». Трофимыч сбегал помыть руки и снова принялся копаться в помойке.

7160. Иогансен все никак не мог усесться на стул, как он ни старался. Тогда Иогансен вспомнил, что с гравитацией в космосе плохо.

7790. Авесалом Маметкулович очень любил открывать свой паспорт и смотреть графу «Национальность», потому что там стоял прочерк.

«Дубовая роща» провела юбилейный сплав по Барнаулке. Ирина Пергаева.

8200. Когда Буратино спрашивал папу Карло о своей матери, Карло стыдливо краснел и опасливо косился на норку крысы Шушары.

8449. Отца Фели Дзержинского звали Мудя, и когда юный Мудя, бывало, шалил, или огрызался своему папе, то тот громко ругался:

— Чтоб тебе фотоаппарат родить!

8856. Гене Крокодилу сильно не везло в гражданскую войну: красные били его за цвет, а батька Махно — за национальность…

9706 — Суп готов, — заорал ярый махновец Брыль.

… Хороший комиссар был Виктор Степанович Суп.

9960. Когда Буратино стучал себе по лбу, старик Дуремар орал из своего болота: «Войдите!». Тогда Буратино повесил на лоб электрический звонок и стал подобным образом издеваться над стариком Карабасом.