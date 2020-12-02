Важная бумага-2001. Как новосибирская банда похищала алтайских девушек и каким было наказание для главаря Димы

В очередном выпуске рубрики «Важная бумага» трагическая история конца 1990-х годов. Публикуя этот материал газеты «Свободный курс», мы не хотим кого-то напугать, а лишь напоминаем, в каком состоянии была наша страна всего лишь 20 лет назад.

От ведущего рубрики

В последний год ХХ века Барнаул «прославился» на всю страну громкой историей, связанной с таинственными пропажами сразу пяти абитуриенток Алтайского «политеха». В конце лета 2000-го они при различных обстоятельствах исчезали с территории вуза, а их останки в течение последующих двух лет находили в различных районах края.

Главный подозреваемый был задержан, но во время следственного эксперимента покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна подъезда. Преступления эти до сих пор считаются не раскрытыми окончательно. Журналист «Свободного курса» Сергей Тепляков опубликовал тогда целую серию материалов, связанных с расследованием страшной истории.

Но тогда, в конце 1990-х годов, в городе орудовали и другие похитители. Их страшные деяния стали достоянием общественности лишь в 2001-м году. И произошло это вновь благодаря журналистскому расследованию Сергея Теплякова, которое он вел совместно с коллегой из «Комсмомольской правды» Галиной Сапожниковой. Сегодня мы публикуем эти материалы на нашем сайте.

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

Слишком умные не нужны

В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела о банде похитителей девушек из Алтайского края. Пока установлено, что банда работала в 1997 года. Следствие считает. что лидерами в ней были Евгений Квашнин (28 лет) и Елена Панагушина (27 лет). У Квашнина восемь классов образования, он из малообеспеченной семьи, а вот Елена, ставшая его гражданской женой, из приличной семьи, ее мать — коммерсант. Влюбившись в 17 лет, Елена ради Квашнина ушла из дома.

Не известно, кто и как придумал эту технологию (заставить девочку «убить», а потом шантажируя, отправлять ее «на заработки»), но действовала она почти без сбоев (подробнее о технологии — в главе «Сильная девочка»). В банде были еще два молодых человека, один из которых охранял пленниц.

Или путем естественного отбора, или хорошенько подумав, Квашнин определил оптимальный возраст своих жертв — 15−16 лет. Елена Панагушина знакомилась с девчонками на оживленном проспекте, говорила о возможности быстро и хорошо заработать, давала время подумать, назначала следующую встречу.

Слишком умные или слишком впечатлительные банде нужны не были — повезло одной девушке из Бердска и одной с Алтая. Их просто отпустили, решив, что с ними будет слишком много хлопот. Квашнин не убил их, видимо, потому что тогда еще не был готов к убийству. К тому же он, похоже, совершенно искренне полагал, что эти девчонки в милицию не пойдут и вообще никому ничего не расскажут.

Насилие над женщиной. unsplash.com.

Практика показала, что даже в случае, когда девчонка рассказала все родне и они шли в милицию, их заявлению не придавали никакого значения (так было, например, в Барнауле).

Девушки «работали» проститутками на трассе и участвовали в мошенничестве и воровстве. Воровали, например, так. Пользуясь расположенной в Новосибирске доставкой товаров, снимали квартиру и заказывали, скажем, шубу на дом. Шубу привозили, девушка примеряла ее, вертелась перед зеркалом, а потом говорила потерявшему бдительность доставщику: «Я выскочу, подруге покажусь?» Кто же откажет юной очаровашке?

Так банда получала шубы, телевизоры и много чего еще. Шесть-семь девчонок постоянно «работали» на трассе проститутками. Каждая должна была сдать вечером тысячу-полторы рублей. При этом цена проститутки на трассе составляет 50−100 рублей. Пятнадцатилетняя девчонка, далеко не фотомодель, должна была буквально уговорить 15−20 мужиков просто для того, чтобы вечером не быть избитой и получить какую-то еду.

Но с Ириной Серовой главарь банды связывал особые надежды. Он хотел организовать «элитный эскорт», чтобы девочки принимали клиентов на квартирах. Серову Квашнин на трассу не выставлял, боялся, что «беспредельщики увезут». Однако она, по словам Квашнина, «слишком себя любила».

Девушка. Насилие. СС0

Постоянными побоями он пытался вынудить ее начать принимать клиентов. Однако так и не смог. Следствие пытается выяснить, убил Квашнин Ирину или она покончила с собой. Затрудняет экспертизу еще и то, что Квашнин перед тем как закопать труп, залил его медным купоросом, чтобы тело нельзя было опознать.

Банда «работала» с мая по октябрь. С наступлением холодного времени года бандиты «уходили в отпуск» — рассказывают, что ездили по курортам, расслаблялись.

Сильная девочка

У нее милое лицо с совершенно детскими губами, глаза с длинными ресницами. Она говорит тихо-тихо: и потому что в кабинете, кроме нас, люди, и потому еще, что о таком громко не расскажешь.

О чем-то не расскажешь даже тихо. Поэтому в ответ на некоторые вопросы она просто кивает или пишет на листке слово-два. Она не плачет — она сильная девочка. И уже взрослая, взрослее многих из нас. Не то что два года назад, когда попалась на ту же наживку, что и другие: «Хочешь заработать пятнадцать тысяч за три недели?»…

Насилие. Женщина. CC0

— Я сама не знаю, что на меня нашло. Мне было 19 лет, я уже училась в вузе, вроде должна понимать — какой из меня секретарь? Но поехала. Они обращались со мной хорошо, но когда приехали в Новосибирск и зашли в квартиру, то мне не принесли мои вещи. И я как-то сразу поняла, что попала в плен. Но не показывала виду, что в чем-то сомневаюсь, что-то понимаю. Я не думала, что будет еще хуже. Это было 22 июня 1999 года.

А потом был этот эпизод с клофелином. Дима (так Квашнин представился девчонкам. — Прим. altapress.ru) сказал, что надо подлить клофелин, тетка уснет, а они тем временем какие-то документы отксерят. А тетка «умерла». Они начали кричать, что я много налила.

Я еще там, в Новосибирске, поняла, что никого не убивала. Просто некоторое время в квартире меня держали вместе с двумя другими девочками. Они тоже считали себя убийцами и сочиняли какие-то истории «для конспирации», называли не свои имена, говорили, что из Кемерова, что приехали сюда то ли поступать, то ли отдыхать. Но у одной из них я увидела однажды барнаульский проездной…

А потом одна из этих девчонок как-то раз немного проболталась, и я поняла, что нам всем показывали одну сценку.

Насилие. Пленница прикована. СС0

С Димой я старалась выглядеть глупой и покорной, я поняла, что ему нравится осознание того, что я его рабыня. Он часто пытался рассказами запугать нас. Например, говорил, что была у них беременная женщина, которую они били по животу, пока не случился выкидыш.

У меня с собой была иконка и крестик, и я все время молилась. Помню, пообещала: если выберусь, прощу их всех…

Дима говорил, что надо отрабатывать деньги за содержание, надо якобы платить за адвокатов, которых будто бы для нас наняли. Предлагали пойти туда-то, сделать то-то. Дима требовал, чтобы я начала «работать». Он говорил: «Выбирай: в ментовку, в баню или на трассу?».

Имелось в виду, что в милиции он расскажет о том, что я убийца. Но я знала, что ничего не делала, и говорила ему: «В ментовку, в ментовку!». Он злился и бил меня.

Вся квартира, где нас держали, прослушивалась, тем везде были «жучки», похоже, даже в ванной, потому что Дима иногда говорил: «Ты чего в ванну по десять раз ходишь?», хотя в квартире его не было. Мы не разговаривали друг с другом, так и сидели в тишине. Писали друг другу записочки. Напишем на газетке, покажем друг другу, порвем…

Насилие. CCO

Еще помню Женю из Кемерова, высокая блондинка. Я считала, что живой мне не выбраться, и написала одной из «Екатерин» адрес родителей. Мы засунули его ей под подклад пиджака. Потом оказалось так, что я выбралась, а та девочка так и не появилась. Поэтому я считала ее погибшей — до того момента, как прочитала в газетах, что ее вывезли из Новосибирска милиционеры.

Мы не сбегали, потому что были какие-то…парализованные. У нас забрали все документы, Дима переписал имена всех наших родственников и сказал, что достанет или нас, или их, если мы сбежим. Говорил, что все менты у него куплены.

Однажды, когда Дима уехал, я спустилась на площадку вниз, попросила позвонить по межгороду. Сказала родственникам, что все нормально, скоро приеду. Видимо, «жучок» был и на площадке, потому что на другой день Дима знал, что я ходила к соседям звонить. Он посадил меня в машину, вывез на трассу, показал на какую-то избитую, затравленную девчонку-проститутку и сказал: «Вот это наша девочка стоит. Посмотри: через месяц ты будешь такой? Зачем ты, сука, звонила домой?!».

Потом привез на дачу и начал бить. Требовал сказать, что я говорила родне. Бил кулаками, ногами и даже деревянной крышкой. Синяки потом месяц не сходили. У меня были сломаны грудина и ребра; я чувствовала, как одно ребро внизу просто болтается, и все боялась, как бы оно мне куда-нибудь не воткнулось.

Насилие. открытые источники в интернете

Эта дача была, большой дом, запущенный, по девчонкам крысы бегали… Девчонок отсюда никуда не выпускали, даже в туалет, у них для этого просто ведро стояло. Они иногда там голодали; рассказывали мне, что несколько дней из еды был только кетчуп.

Потом Дима еще раз меня избил. Но я все равно никуда не поехала. Я не знаю, как я выдержала. А потом он приехал и сказал: «Все, ты едешь домой». Я села к нему в машину, и мы поехали. Я думала, что меня везут убивать. Но мы приехали на автовокзал, и он дал мне билет на автобус. Было 26 июля…

Дома сказала родителям, что была в трудовом лагере. Месяц не выходила на улицу. Сначала думала… (она пишет: «в монастырь»). Потом… (она пишет: «никогда не выйду из дома»). Людей боялась. Стала очень подозрительной. Больше всего опасалась, что у меня будет что-то с головой, что свихнусь… Сейчас вроде ничего. Живу.

Разные судьбы

Смотрим фотографии жертв этой банды. Вот Ирина Серова, похищенная и погибшая в ноябре 2000 года. Семья Ирины так и не смогла найти денег, чтобы вывезти тело дочери на родину. Ирину похоронили на одном из новосибирских кладбищ как невостребованную.

Насилие над женщиной. СС0

Вот 15-летняя Маша Симрок из Косихи 11 августа 1999 года поехала в Барнаул, чтобы узнать условия поступления в одно из барнаульских профессиональных училищ. Обернуться за один день не удалось, и Маша заночевала у знакомых. Вечером 11 августа она позвонила своей тетке Елене Хорохординой (дома у Маши телефона нет). Сказала, что задержится.

Больше никто из родственников не видел Машу ни живой, ни мертвой. Когда она через несколько дней не вернулась из Барнаула, родственники пошли в милицию. Однако в Косихинском РОВД заявление о пропаже принять отказались, мотивируя тем, что девочка пропала в Барнауле.

Лишь после жалобы родственников в краевую прокуратуру Косихинское РОВД приняло заявление о пропаже Маши Симрок. Было это уже в октябре 1999 года, через два месяца после того как родные в последний раз слышали ее голос.

Родные не знали, что тело Маши милиция нашла в Первомайском районе еще 22 сентября 1999 года. Так как заявления не было, тело спустя некоторое время похоронили как неопознанное. Фрагменты тела, оставленные для возможного опознания, помогли потом установить, что найденная — именно Маша.

Женщина , насилие. СС0

Согласно протоколу, Маша лежала в такой позе, будто ее долго везли в багажнике машины. Установить, что стало причиной ее смерти, из-за плохой сохранности тела оказалось невозможно.

Родственники полагают, что похитить Машу могла все та же новосибирская банда. Елена Владимировна Хорохордина говорит: «Когда Маша звонила в последний раз, голос у нее был такой, будто она что-то обдумывала, была чем-то озабочена. Может, она как раз думала, ехать или нет?».

Впрочем, семья усматривает и связь с пропажей девушек из АГТУ. Вот только прокуратура ничего не усматривает. Видно, ждет: вот сойдет снег, или лесники чего найдут, или журналисты.

Как попался «Дима»

Квашнин совершенно не боялся попасться. Он словно не понимал, что совершает противоправные действия. Банда из года в год «работала» в одних и тех же городах (Барнаул, Кемерово, Новосибирск). Ездили на одной и той же машине и даже номера не скрывали.

Наручники. Преступление. Криминал. CC0

Летом 2000 года Квашнин решил даже найти в Барнауле «дилера» — представителя, который бы поставлял ему девочек. Сколько же можно самому мотаться! Нашли какого-то парня, провели предварительные переговоры, но парень, в деталях узнав, чем и для чего придется заниматься, отказался. Есть у нас в городе нормальные мужики!

В этом деле немало шокирующих деталей. Например, одной девушке удалось сбежать от Квашнина в Омск. И там она, по слухам, пыталась организовать такую же аферу! А чего же: настрадалась сама — пусть пострадают другие! Кстати, роль бизнесвумен, «умиравшей» от чрезмерной дозы снотворного, играли те девушки, которые раньше попали в банду. Уже хотя бы здесь они могли понять, что «убийство» — простой спектакль. Квашнин следил, чтобы пути «убийц» и «жертв» в дальнейшем не пересекались.

Девчонки обслуживали и семью Панагушиной — Квашнина. Одна девушка с Алтая, например, нянчила их двухлетнего сына. Однако перед новым 2000-м годом она уронила ребенка. Квашнин сильно избил ее, и девчонка пропала. Следствие предполагало, что девушка, возможна, была убита.

Однако нам удалось установить не только то, что она жива, но и ее адрес в Новосибирске. Также нам удалось установить местонахождение еще одной девушки, жительницы одного из райцентров края, попавшей в эту банду и выбравшейся из нее живой. Эти данные журналисты любезно передали следствию…

Насилие. Женщина. CC0

Конец банде пришел всего месяц назад. Сначала милиция взяла в Барнауле Панагушину. Квашнин, чтобы получить деньги для найма адвоката, организовал… разбойное нападение! Ну не знает парень других способов! Однако за ним уже следили и, по нашим данным, во время разбоя его взяли.

Квашнин, для весу, стал говорить следователям, что принадлежит к одной из новосибирских преступных группировок. Однако новосибирские «крутые» обиделись, и в скором времени Квашнину все было объяснено прямо в СИЗО…

Час расплаты

Главари шайки должны сесть надолго. Квашнин уже давно находился в розыске — он обвинялся в мошенничестве и сбежал по дороге в суд.

Кстати, уж непонятно, как разыскивали его наши органы внутренних дел. Квашнин, находясь в розыске, без документов спокойно ездил по России и выезжал в ближнее зарубежье. Он попался на разбойном нападении — а это уже не меньше семи лет.

Если следствие будет проведено грамотно, то Квашнину и Панагушиной будет доказано принуждение к занятию проституцией несовершеннолетних, подделка документов, нанесение тяжких телесных повреждений и убийство, возможно не одно. В итоге все это должно вылиться лет в 15−20 каждому.

Вершение правосудия Анна Зайкова , Алтапресс

Жесткий приговор необходим для того, чтобы никому не пришло в голову воспользоваться таким, как оказалось эффективным «ноу-хау»…

Вместо эпилога

Организаторы банды получили по заслугам. Как писал «Коммерсантъ», в апреле 2001 года 30-летний сутенер Квашнин был жестоко избит сокамерниками и через пару дней скончался в тюремной больнице.

Установить виновных в его смерти следователям не удалось. По оперативным данным, Квашнина изувечили за то, что он обманул сокамерников, утверждая, что его покровителями являются известные криминальные авторитеты.

Елену Панагушину приговорили к 10 годам лишения свободы.