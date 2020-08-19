В Барнауле на две недели закроют часть улицы, а трамваи не доедут до «Пивзавода»

Движение автотранспорта по всей ширине части улицы Власихинской закроют в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей.
«Движение будет закрыто в районе пересечения с Попова — с 9 утра 21 августа до 20 часов 2 сентября», — уточнили в мэрии даты и время.
Также изменится движение трамваев: по улице Попова от улицы Власихинской до остановочного пункта «Пивзавод» — закроют в обоих направлениях с 22 часов 21 августа до 5 утра 24 августа.
Электротранспорт будет ездить по следующей схеме:
- трамвайный маршрут № 2: Депо № 3 — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — пр-кт Космонавтов — микрорайон «Поток»;
- трамвайный маршрут № 3: остановочный пункт «Докучаево» — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр кт Ленина — ул. Кулагина — микрорайон «Восточный».
Барнаульцев просят быть внимательными и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.
Ранее в администрации города рассказали, какие дороги в центре и пригороде Барнаула отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».