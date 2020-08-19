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Жизнь

В Барнауле на две недели закроют часть улицы, а трамваи не доедут до «Пивзавода»

В Барнауле временно перекроют часть улицы Власихинской в районе пересечения с улицей Попова, сообщает мэрия города.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Движение автотранспорта по всей ширине части улицы Власихинской закроют в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей.

«Движение будет закрыто в районе пересечения с Попова — с 9 утра 21 августа до 20 часов 2 сентября», — уточнили в мэрии даты и время.

Также изменится движение трамваев: по улице Попова от улицы Власихинской до остановочного пункта «Пивзавод» — закроют в обоих направлениях с 22 часов 21 августа до 5 утра 24 августа.

Электротранспорт будет ездить по следующей схеме:

  • трамвайный маршрут № 2: Депо № 3 — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — пр-кт Космонавтов — микрорайон «Поток»;
  • трамвайный маршрут № 3: остановочный пункт «Докучаево» — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр кт Ленина — ул. Кулагина — микрорайон «Восточный».

Барнаульцев просят быть внимательными и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее в администрации города рассказали, какие дороги в центре и пригороде Барнаула отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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