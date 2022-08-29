«Вдохновляйте на подвиги». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Хорошее время для учебы, бизнеса и работы. Может показаться, что в отношениях пора что-то менять. Но не торопитесь сжигать мосты», — говорит астропсихолог Светлана Черемисина. Что еще принесет эта неделя — в материале altapress.ru .

Думайте о себе

Светлана Черемисина советует Ракам оставить суету и геройский плащ и провести время с самим собой. Знаку важно понять, что он хочет на самом деле. Близнецов астропсихолог просит подумать о своем теле, доме и машине — все вопросы с ними сейчас можно легко решить.

Овнам специалист также рекомендует заняться внешним видом. Но не стоит на этом останавливаться: продвиньтесь в ораторском мастерстве или кулинарном искусстве. «А Тельцам не стоит пытаться произвести впечатление. Нужно уделить внимание самочувствию и внутреннему ощущению счастья», — говорит собеседница.

Светлана Черемисина рекомендует Девам посвятить время себе. «Самое благоприятное время для отдыха на природе и крупных покупках. Козерогам тоже стоит медитировать — у второй половины ожидаются эмоциональные всплески», — говорит она.

Помогайте

Многим может понадобиться поддержка Львов, утверждает Светлана Черемисина. Им стоит продолжать раздавать инструкции — главное, не переусердствовать с этим в отношениях. Водолеям тоже рекомендуют не спорить со второй половинкой. Лучше поступать, как Скорпионы, которые на этой неделе могут вдохновить партнера на подвиги.

«Стрельцам стоить направить энергию в рабочие вопросы и определиться со своими желаниями, а партнера оставить в покое», — говорит специалистка.

Весам она рекомендует не ждать быстрых результатов в работе и не продавливать ситуацию своим авторитетом — выйдет боком. А Рыбам советует заняться любимым делом, например, спортом.