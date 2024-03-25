Ведите себя осторожно. Коридор затмений и ретроградный Меркурий совпадут в первую неделю апреля

25 марта начнется астрологический коридор затмений — промежуток времени между лунным и солнечным затмениями. Вслед за ним, 1 апреля, наступит ретроградный Меркурий — визуальное замедление хода планеты и ее движение назад. С точки зрения астрологов, оба события могут непредсказуемо повлиять на жизнь людей. Подробнее об этом — в материале altapress.ru .

Даты коридора затмений

Весенний коридор затмений пройдет с 25 марта по 8 апреля на оси знаков Зодиака Овен и Весы.

Первый период ретроградного Меркурия в 2024 году пройдет с 1 по 25 апреля.

Что может произойти во время коридора затмений

Весенний коридор затмений называют кармическим: людям будет воздаваться за все, что они делали в последние 8−9 лет.

Это важная точка отсчета для реализации нового и завершение старого. Возможно, многие пары начнут распадаться. Особенно это касается тех, кто уже оказался на грани развода или думал об этом.

Похожие процессы начнутся в бизнесе. Те, кто обманывал и нечестно вел себя с партнерами, будут уходить. При этом к заключению договоров нужно относиться более кропотливо.

Период влияния ретроградного Меркурия также станет временем сильного кармического бумеранга, когда человек будет пожинать плоды прошлых действий.

Это время поможет исправить все неусвоенные уроки. Новые дела начинать не стоит, а вот брошенные и отложенные завершить очень нужно.

Что нельзя делать во время коридора затмений

В этот период, а особенно в совпадающие дни коридора затмений и ретроградного Меркурия нужно быть бдительными и прислушиваться к себе.

Нежелательно в это время:

Оформлять важные документы.

Приступать к новым проектам.

Делать крупные покупки.

Отправляться в дальние поездки.

Вступать в брак.

Делать ремонт.

Как правильно провести коридор затмений

Во время коридора затмений нужно быть готовым к неожиданностям и всегда иметь запасной план.

Также нужно следить за питанием, заниматься любимым хобби, и нормализовать эмоциональное состояние. Стоит быть открытым к новому и не бояться перемен.

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