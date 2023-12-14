Ретроградный Меркурий. Что происходит в этот период и почему его все боятся

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Что такое ретроградный Меркурий?

Ретроградность — это движение планеты в обратном направлении.

По мнению астрологов, в этот период небесное тело может влиять на людей. Так, многим свойственно принимать неверные решения, ссориться и теряться во времени. Не остается в стороне и техника: в это время она чаще всего ломается и работает неправильно.

Но явление ретроградного Меркурия сейчас больше воспринимают как интернет-мем. На это время можно свалить все свои проблемы и уйти от ответственности.

Однако на самом деле назад планета двигаться не может. Это всего лишь оптическая иллюзия.