14 декабря
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Жизнь

Ретроградный Меркурий. Что происходит в этот период и почему его все боятся

В сети уже давно вирусится такое астрономическое явление, как ретроградный Меркурий. По словам эзотериков, в этот период происходят самые судьбоносные, а иногда даже страшные события. О том, правда это или реальность, и что же такое "ретроград" расскажет altapress.ru

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0
1
Что такое ретроградный Меркурий?

Ретроградность — это движение планеты в обратном направлении.

По мнению астрологов, в этот период небесное тело может влиять на людей. Так, многим свойственно принимать неверные решения, ссориться и теряться во времени. Не остается в стороне и техника: в это время она чаще всего ломается и работает неправильно.

Но явление ретроградного Меркурия сейчас больше воспринимают как интернет-мем. На это время можно свалить все свои проблемы и уйти от ответственности.

Однако на самом деле назад планета двигаться не может. Это всего лишь оптическая иллюзия.

Планета. Космос
Планета. Космос
СС0
2
Сколько длится период ретроградного Меркурия в 2023 году?

Ретроградность продлится почти три недели – с 13 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0
3
Что можно и нельзя делать в ретроград?

Желательно не начинать важные дела: подписывать договоры, совершать крупные покупки, вступать в отношения.

Астрологи говорят, что глобального действия на работу и обучения ретро-Меркурий не оказывает, поэтому можно смело продолжать начатое и совершенствоваться в своем деле.

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