25 марта
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Жизнь

Ощутить почву под ногами. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru.

Праздник, счастье. Нейросеть.
Праздник, счастье. Нейросеть.
altapress.ru.

— Неделя, когда не стоит с понедельника бросаться с головой в работу и дела. Это время не способствует скорости мышления, сообразительности, ловкости и говорливости.

Понедельник по возможности проведите спокойно и уединенно. Во вторник после 16:00 планируйте приятные дела.

Будьте внимательны к детям: не требуйте от них непревзойденный результатов в учебе, не стыдите их, иначе ситуация усугубится. Поддержите ребенка совместным чтением, разучиванием стихов, шутками и добрыми словами.

В этот и остальные дни будьте внимательны с документами, деньгами, цифрами, словами. Девиз недели: молчание – золото. Отложите покупку предметов связи.

Внимание, Девы. Изучайте иностранный язык, культуру, либо что-нибудь еще. Это приведет вас в чувства, даст ощутить почву под ногами и вернет ясность мышления.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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