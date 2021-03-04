Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал, что смертельно болен

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Сергей Сафронов борется со смертельным заболеванием. Об этом стало известно из анонса телешоу «Секрет на миллион», который опубликован на НТВ.

Сафронов рассказал ведущей телешоу Лере Кудрявцевой, что серьезно болен. В выпуске он снялся побритый наголо и показал шрам на шее.

По словам экс-звезды «Битвы экстрасенсов», врачи брали у него на анализы «фрагменты» из горла. Во время лечения он страдает от тошноты и сильного головокружения.

«Одышка, ком в горле, потливость. Страх действительно есть, надо быть больным человеком, чтобы не испытывать этого страха», — описал свои ощущения 38-летний иллюзионист.

Сафронов добавил, что экстрасенсы не раз брали его за руку и «смотрели» его будущее. «И никто из них не увидел самого главного!» — отметил он. Братья иллюзиониста, Илья и Андрей, вспомнили, что их отец, узнав о болезни Сергея, позвонил им в час ночи и плакал по телефону.

В анонсе телешоу не раскрыли, каким именно заболеванием страдает телеведущий. Однако показано, что Кудрявцева, узнав о диагнозе, обняла героя программы и попыталась сдержать слезы.

Ранее в программе «Секрет на миллион» депутат Виталий Милонов рассказал историю своей приемной дочери и до слез растрогал ведущую программы Леру Кудрявцеву.