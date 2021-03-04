Ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал, что смертельно болен

Сафронов рассказал ведущей телешоу Лере Кудрявцевой, что серьезно болен. В выпуске он снялся побритый наголо и показал шрам на шее.
По словам экс-звезды «Битвы экстрасенсов», врачи брали у него на анализы «фрагменты» из горла. Во время лечения он страдает от тошноты и сильного головокружения.
«Одышка, ком в горле, потливость. Страх действительно есть, надо быть больным человеком, чтобы не испытывать этого страха», — описал свои ощущения 38-летний иллюзионист.
Сафронов добавил, что экстрасенсы не раз брали его за руку и «смотрели» его будущее. «И никто из них не увидел самого главного!» — отметил он. Братья иллюзиониста, Илья и Андрей, вспомнили, что их отец, узнав о болезни Сергея, позвонил им в час ночи и плакал по телефону.
В анонсе телешоу не раскрыли, каким именно заболеванием страдает телеведущий. Однако показано, что Кудрявцева, узнав о диагнозе, обняла героя программы и попыталась сдержать слезы.
Ранее в программе «Секрет на миллион» депутат Виталий Милонов рассказал историю своей приемной дочери и до слез растрогал ведущую программы Леру Кудрявцеву.