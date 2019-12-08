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Жизнь

История о приемной дочке депутата Милонова заставила прослезиться известную телеведущую

В программе «Секрет на миллион» на НТВ депутат Виталий Милонов рассказал историю одной из своих приемных дочерей и до слез растрогал ведущую программы Леру Кудрявцеву.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Виталий Милонов воспитывает шестерых детей, из них трое — приемные.

История приемной дочери Милонова Евдокии потрясла телеведущую. Ее нашли в декабре 2014 года брошенной в петербургском сквере. Родная мать девочки родила ребенка не в больнице, а в туалете ресторана, где работала, и оставила ее на лавочке. Милонов, узнавший об этом из СМИ, решил удочерить брошенного ребенка.

Депутат Милонов известен своими эксцентричными заявлениями и поступками. Он предлагал ввести в России «сухой закон», резко высказался о певице Ольге Бузовой, хотел штрафовать за оскорбление сборной России по футболу и т.д.

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