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Жизнь

«Комары размером с лошадь»: ведущий «Дома-2» усиленно отговаривал участницу отдыхать на Алтае

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони в эфире, который вышел утром 24 августа, отговаривал участницу проекта Юлию Жукову от отдыха в горах Алтая. Он попытался доказать девушке, ранее проводившей отпуск на европейских курортах, что делать на Алтае нечего.

Республика Алтай. Горы.
Республика Алтай. Горы.
CC0

Жукова рассказала ведущему, что со своим молодым человеком она собирается в Новосибирск, а потом в отпуск на Алтай. Парень сказал ей, что после этого отпуска она больше не захочет ни на Ибицу, ни в Италию, а влюбится в Россию.

На что Кадони, который родом из Новосибирка, отреагировал очень эмоционально. На Алтае он был один раз, поделился ведущий, и зарекся, что больше туда не поедет — только «комары размером с лошадь» и горы, в которых можно сломать ноги. Больше там делать нечего, заявил Кадони.

После разговора он проинспектировал гардероб Жуковой, в котором для походов и ночевки в палатках не нашлось ничего.

Летом 2020 года на Алтае уже отдохнули Катя Гордон, Андрей Мерзликин, Сергей Светлаков и многие другие.

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