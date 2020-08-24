«Комары размером с лошадь»: ведущий «Дома-2» усиленно отговаривал участницу отдыхать на Алтае

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони в эфире, который вышел утром 24 августа, отговаривал участницу проекта Юлию Жукову от отдыха в горах Алтая. Он попытался доказать девушке, ранее проводившей отпуск на европейских курортах, что делать на Алтае нечего.

Жукова рассказала ведущему, что со своим молодым человеком она собирается в Новосибирск, а потом в отпуск на Алтай. Парень сказал ей, что после этого отпуска она больше не захочет ни на Ибицу, ни в Италию, а влюбится в Россию.

На что Кадони, который родом из Новосибирка, отреагировал очень эмоционально. На Алтае он был один раз, поделился ведущий, и зарекся, что больше туда не поедет — только «комары размером с лошадь» и горы, в которых можно сломать ноги. Больше там делать нечего, заявил Кадони.

После разговора он проинспектировал гардероб Жуковой, в котором для походов и ночевки в палатках не нашлось ничего.

Летом 2020 года на Алтае уже отдохнули Катя Гордон, Андрей Мерзликин, Сергей Светлаков и многие другие.