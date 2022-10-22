Ведущий популярных шоу раскритиковал современное российское телевидение

Он сравнил цели нынешних телепродюсеров с теми, которые ставились при создании программ 30 лет назад.

По мнению шоумена, многие продюсеры не относятся к творческим личностям. Это образованные, деловые люди, но без творческой энергии.

Продюсеров не волнует, насколько тот или иной продукт приличен, их не интересует мораль, им нужны цифры, считает Пельш.

Он вспомнил, что его многие коллеги, например, из программы «Взгляд», пытались переделать этот мир, трансформировать его в лучшую сторону.

По мнению Пельша, телевизионщики несут огромную ответственность за то, что подают в дома через телеэкраны.

У телеведущего есть цель — чтобы зрителям стало веселее, ярче, добрее и трогательнее. Но сейчас, по словам шоумена, рядом с ним работают много людей, которые об этом не задумываются.

Ранее комик назвал Пельша «потухшим человеком» и определил ведущего КВН вместо Маслякова.