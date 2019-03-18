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Жизнь

Величественная красота: на Алтае сняли на видео, как Катунь освобождаться ото льда

В Республике Алтай сняли на видео, как река Катунь начинает освобождаться из-подо льда. Автор ролика — Вадим Максимов, видео опубликовано на канале «A.S. Travel» в Youtube.com.

Катунь пробуждается.
Катунь пробуждается.
Скрншот с видео на канале на канале «A.S. Travel» в Youtube.com.

В описании к ролику сказано, что он снят 14 марта в районе села Куюс Чемальского района Республики Алтай. На кадрах видно, как потоки бирюзовой воды пробиваются сквозь лед. На некоторых участках реки возвышаются ледяные обломки.

В группе «Барнаул 22» пользователи восхищаются увиденным и отмечают красоту реки.

Altapress.ru писал, что конкретных прогнозов по поводу сценария прохождения паводка в Алтайском крае у властей пока нет — только предварительные данные.

По словам Игоря Степаненко, зампредседателя правительства Алтайского края, ожидается, что первая волна начнется в первой декаде апреля. В прошлом году паводок начался раньше обычного, в третьей декаде марта, а в этом пока нет предпосылок для интенсивного таяния. Игорь Степаненко отметил, что грядущее похолодание притормозит этот процесс. Сложности могут возникнуть в середине апреля.

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