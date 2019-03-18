Величественная красота: на Алтае сняли на видео, как Катунь освобождаться ото льда

В описании к ролику сказано, что он снят 14 марта в районе села Куюс Чемальского района Республики Алтай. На кадрах видно, как потоки бирюзовой воды пробиваются сквозь лед. На некоторых участках реки возвышаются ледяные обломки.
В группе «Барнаул 22» пользователи восхищаются увиденным и отмечают красоту реки.
Altapress.ru писал, что конкретных прогнозов по поводу сценария прохождения паводка в Алтайском крае у властей пока нет — только предварительные данные.
По словам Игоря Степаненко, зампредседателя правительства Алтайского края, ожидается, что первая волна начнется в первой декаде апреля. В прошлом году паводок начался раньше обычного, в третьей декаде марта, а в этом пока нет предпосылок для интенсивного таяния. Игорь Степаненко отметил, что грядущее похолодание притормозит этот процесс. Сложности могут возникнуть в середине апреля.