Величественных козерогов и любопытных архаров запечатлели на Алтае

Сотрудники Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай поделились кадрами с фотоловушек.

Козерог, замеченный сотрудниками Сайлюгемского национального парка во время экспедиции по учетам снежного барса. Горный Алтай, февраль 2019 года.

Национальный парк «Сайлюгемский» — особо охраняемая природная территория, созданная в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Козерогов там заметили 6 апреля. Сотрудники добавили, что зима для горных козлов в этом году выдалась не простой.

«Высокий снег создавал трудности при добыче еды. О последствиях сообщим после очередной экспедиции», — рассказали они.

Алтайских горных баранов аргали (архаров) фотоловушка поймала 7 апреля. На видео самка внимательно осматривает скалы в поисках еды.

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