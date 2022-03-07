Великий пост 2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

С Постом Великим поздравляю,

Гармонии, добра желаю,

Надежды, веры и тепла,

Чтобы цвела всегда душа!



Чтоб беды в дом не заходили,

Плохие мысли отступили,

Чтобы в достатке жить всегда,

И не болеть, чтоб никогда!

Пусть Пост Великий вам поможет

Здоровье лучше укрепить.

Очистить душу от сомнений

И тело ваше закалить.



Огромных сил и крепких нервов

Семье пусть вашей принесет.

Конечно, счастье пусть подарит

И от болезней вас спасет.