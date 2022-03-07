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Жизнь

Великий пост 2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Великий пост в 2022 году начинается 7 марта. Это самый длинный и строгий из постов, который продолжается семь недель после Масленицы и заканчивается с приходом Пасхи. К этому событию altapress.ru подобрал теплые поздравления в прозе, стихах и смс.

Великий пост.
Великий пост.
ekaterinburg-eparhia.ru

Поздравления с Великим постом в прозе

Поздравляю с Великим постом! Пусть наступит духовное очищение, обновление и насыщение. Добра вам, спокойствия, благодати и процветания во всех начинаниях. Пусть ваши ангелы — хранители всегда будут с вами, поддерживая и помогая! Искренне желаю вам счастья!

В Великий пост желаю стойкости духа и крепости веры. Пусть сердце наполнится благодарностью и светом, благодатью и мудростью. Пусть тело станет сильнее и выносливее, а душа еще более мудрой и любящей! Пусть святые защитники помогут не поддаваться искушению!

Великий пост стучится в двери, принося с собой благо и добрые вести. Пусть очистит он мысли от греха, убережет душу от соблазнов, смоет все худое на пути. Желаю стойко выдержать все ограничения, без сомнений идти к цели и славить Всевышнего за его дары.

Трапеза в Великий пост
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова

Поздравления с Великим постом в стихах

С Постом Великим поздравляю,
Гармонии, добра желаю,
Надежды, веры и тепла,
Чтобы цвела всегда душа!

Чтоб беды в дом не заходили,
Плохие мысли отступили,
Чтобы в достатке жить всегда,
И не болеть, чтоб никогда!

Пусть Пост Великий вам поможет
Здоровье лучше укрепить.
Очистить душу от сомнений
И тело ваше закалить.

Огромных сил и крепких нервов
Семье пусть вашей принесет.
Конечно, счастье пусть подарит
И от болезней вас спасет.

Великий наступает Пост,
Закон его совсем не прост.
Коль будут помыслы чисты,
Тогда и счастлив будешь ты.

Здоровья, радости, тепла,
И будет жизнь твоя светла.
В делах удачи, процветания
И от близких понимания!

Трапеза в Великий пост
Трапеза в Великий пост
Анна Зайкова

Поздравления с Великим постом в смс

Сердечно поздравляем вас с началом Великого поста, желаем вам просветления души, крепости силы воли, телесного здоровья и гармонии в семье.

В Великий пост желаю очистить не только тело, но и разум от мыслей плохих, сердце от чувств, что боль причиняют, от беспокойства и от печали. Пусть пройдет это время в самопознании и милосердии.

Поздравляю тебя с началом Великого поста! Пускай твои тело и душа будут чисты! Желаю тебе мира, уюта, всего самого светлого и доброго! Наполняй свою жизнь только гармонией, счастьем и любовью!

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