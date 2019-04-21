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Жизнь

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 Вербное воскресенье — 21 апреля. По-другому этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Православная церковь отмечает его за неделю до Пасхи. Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать в Вербное воскресенье 2019.

В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года.
В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года.
Олег Богданов

Вербное воскресенье в 2019 году: суть и традиции

Вербное воскресенье — это христианский праздник Вход Господень в Иерусалим. В православии он включен в число двунадесятых, то есть 12 важнейших за исключением Пасхи.

В Вербное воскресенье верующие вспоминают события, описанные в Евангелии. Накануне, в субботу, Иисус Христос сотворил чудо: воскресил своего умершего друга Лазаря. После этого он отправился в Иерусалим.

Множество людей были поражены сотворенным им чудом. Они оказывали Иисусу Христу царские почести: кричали «Осанна!» и бросали под ноги его ослу пальмовые ветви.

В католической церкви Вход Господень в Иерусалим называют Пальмовым воскресеньем. В южных странах католики приходят на богослужение с ветвями пальмы. В России и некоторых других странах их заменили на вербы.

В Вербное воскресенье 2019 в храмах пройдут праздничные богослужения. Священники будут освящать букетики верб, с которыми пришли верующие.

Пасха. Яйца. Верба
Пасха. Яйца. Верба
СС0

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник?

  • Вербное воскресенье празднуют во время Великого поста. В этот день постящимся нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты. Разрешена рыба.
  • По церковным правилам, 21 апреля в Вербное воскресенье нельзя ругаться матом, злословить, устраивать конфликты.
  • В интернете распространено мнение, что в церковные праздники нельзя работать. Это не так. В этот день по возможности нужно сходить в храм на богослужение и помолиться. Работать, стирать и убирать дома можно.
  • В Вербное воскресенье нельзя злоупотреблять алкоголем. Хотя выпить немного красного вина можно: это разрешено правилами Великого поста.
  • Нельзя гадать, заниматься оккультизмом и магией. Кроме того, не стоит увлекаться приметами. В церкви их считают суеверием. Эти занятия не одобряются в любые дни, не только в праздники.
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