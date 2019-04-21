Вербное воскресенье в 2019 году: суть и традиции
Вербное воскресенье — это христианский праздник Вход Господень в Иерусалим. В православии он включен в число двунадесятых, то есть 12 важнейших за исключением Пасхи.
В Вербное воскресенье верующие вспоминают события, описанные в Евангелии. Накануне, в субботу, Иисус Христос сотворил чудо: воскресил своего умершего друга Лазаря. После этого он отправился в Иерусалим.
Множество людей были поражены сотворенным им чудом. Они оказывали Иисусу Христу царские почести: кричали «Осанна!» и бросали под ноги его ослу пальмовые ветви.
В католической церкви Вход Господень в Иерусалим называют Пальмовым воскресеньем. В южных странах католики приходят на богослужение с ветвями пальмы. В России и некоторых других странах их заменили на вербы.
В Вербное воскресенье 2019 в храмах пройдут праздничные богослужения. Священники будут освящать букетики верб, с которыми пришли верующие.
Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник?
- Вербное воскресенье празднуют во время Великого поста. В этот день постящимся нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты. Разрешена рыба.
- По церковным правилам, 21 апреля в Вербное воскресенье нельзя ругаться матом, злословить, устраивать конфликты.
- В интернете распространено мнение, что в церковные праздники нельзя работать. Это не так. В этот день по возможности нужно сходить в храм на богослужение и помолиться. Работать, стирать и убирать дома можно.
- В Вербное воскресенье нельзя злоупотреблять алкоголем. Хотя выпить немного красного вина можно: это разрешено правилами Великого поста.
- Нельзя гадать, заниматься оккультизмом и магией. Кроме того, не стоит увлекаться приметами. В церкви их считают суеверием. Эти занятия не одобряются в любые дни, не только в праздники.