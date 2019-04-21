В 2019 Вербное воскресенье — 21 апреля. По-другому этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Православная церковь отмечает его за неделю до Пасхи . Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать в Вербное воскресенье 2019.

В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года.

Вербное воскресенье в 2019 году: суть и традиции

Вербное воскресенье — это христианский праздник Вход Господень в Иерусалим. В православии он включен в число двунадесятых, то есть 12 важнейших за исключением Пасхи.

В Вербное воскресенье верующие вспоминают события, описанные в Евангелии. Накануне, в субботу, Иисус Христос сотворил чудо: воскресил своего умершего друга Лазаря. После этого он отправился в Иерусалим.

Множество людей были поражены сотворенным им чудом. Они оказывали Иисусу Христу царские почести: кричали «Осанна!» и бросали под ноги его ослу пальмовые ветви.

В католической церкви Вход Господень в Иерусалим называют Пальмовым воскресеньем. В южных странах католики приходят на богослужение с ветвями пальмы. В России и некоторых других странах их заменили на вербы.

В Вербное воскресенье 2019 в храмах пройдут праздничные богослужения. Священники будут освящать букетики верб, с которыми пришли верующие.

Пасха. Яйца. Верба СС0

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в праздник?