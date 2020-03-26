«Вернувшийся из Китая» сибиряк предложил за 50 тысяч рублей покашлять на конкурентов

В Новокузнецке полицейские обнаружили на сайте бесплатных объявлений информацию с предложением напугать предпринимателей.
«Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали», — написал автор объявления.
За свою услугу мужчина попросил 50 тыс. рублей.
Правоохранители установили личность автора сообщения — им оказался 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка.
По его словам, он хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. В Китае молодой человек никогда не был.
Сотрудники полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.
В региональном СК рассказали о начале доследственной проверки по сообщению, размещенному на сайте объявлений.