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Жизнь

«Вернувшийся из Китая» сибиряк предложил за 50 тысяч рублей покашлять на конкурентов

В Кемеровской области сотрудники полиции установили личность автора объявления, предлагавшего напугать конкурентов возможным заражением инфекцией, сообщает региональное МВД.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

В Новокузнецке полицейские обнаружили на сайте бесплатных объявлений информацию с предложением напугать предпринимателей.

«Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали», — написал автор объявления.

За свою услугу мужчина попросил 50 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность автора сообщения — им оказался 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка.

По его словам, он хотел пошутить и привлечь внимание к своей странице на сайте объявлений. В Китае молодой человек никогда не был.

Сотрудники полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

В региональном СК рассказали о начале доследственной проверки по сообщению, размещенному на сайте объявлений.

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