В России начали снимать кино про коронавирус и борцов с ним

Киностудия имени Горького обьявила о начале сьемок документального телесериала «ВиRus». Его героями станут всемирная пандемия и те, кто ей противостоит, пишет ТАСС.

В основу фильма лягут дневники тех людей, которые находятся в режиме самоизоляции.

Они рассказывают о том, чем заняты дома, как ожидают результаты тестирования, и как протекает болезнь.

Режиссер фильма Алексей Кобылков полагает, что только через передачу личных впечатлений и ощущений можно зафиксировать исторический момент, ведь такого массового психоза человечество раньше не переживало.

Если раньше мир стремился к глобализации, то теперь — к национальной изоляции. Границы закрываются, авиационные сообщения прерываются, единственным каналом связи остается Интернет.

Напомним, что в настоящее время в режим самоизоляции перешли около 1,4 млрд людей из разных государств планеты.