В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Правительство поручило регионам из-за пандемии коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения, сообщает кабмин.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России.

По итогам мероприятия даны различные поручения ведомствам и органам исполнительной власти в регионах.

Властям в субъектах РФ поручено:

приостановить деятельность ночных клубов ( дискотек) и иных аналогичных объектов , кинотеатров ( кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров , иных развлекательных и досуговых заведений;

дискотек) и иных аналогичных объектов кинотеатров кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах , барах , кафе и в иных аналогичных объектах.

Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти поручено осуществлять контроль за соблюдением указанных ограничений (в случае их введения).

Также региональным властям рекомендовали при распределении средств индивидуальной защиты (масок) исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими или имеющими симптомы.

Открытие обновленного кинотеатра «Премьера». Анна Зайкова.

Голикова также поручила Минтрансу ежедневно докладывать о результатах вывоза россиян из-за границы.

Минпросвещения пороучили разработать методические рекомендации о проведении мероприятий для снижения рисков распространения инфекции, в том числе — организацию медосмотра детей при режиме свободного посещения.

Минтруд совместно с Минфином займется проработкой вопроса о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности (по коду 03 «Карантин») работающим гражданам в возрасте 65 лет и старше.

Поручения получили и другие ведомства.