Спортивно-­житейский эксперимент. Как забраться на самый верх знакомой многоэтажки Барнаула без лифта и одышки

Высотными зданиями Барнаул не удивить — их становится все больше. Квартиры на самом верху люди выбирают ради красивых видов и головокружительного чувства свободы. А что если однажды сломается лифт? Мы решили на себе проверить, как это. Мы с напарником провели эксперимент и забрались на верхотуру одной из самых знаковых многоэтажек города пешком.

Суть эксперимента

Представить себя на месте жителей высотного дома, в котором неожиданно сломался лифт. Подняться на верхний этаж три раза. Первый раз — без всего, второй — с пакетом продуктов, третий — с велосипедом. Да-да, мы же спортсмены.

Объект эксперимента

Жилой комплекс «Анастасия» в Барнауле, на пр. Красноармейском. Строительство объекта началось в 2003 году, а завершилось в 2007-ом. На тот момент «Анастасия» была самым высоким жилым зданием краевой столицы и одним из самых высоких в Сибири.

Количество этажей вместе с техническим — 24.

Испытуемые

Анна Недобиткова, обозреватель altapress.ru. Марафонец, пловец. Спортивный стаж — четыре года. В 2023 году пробежала один из самых красивых марафонов России — «Белые ночи» в Санкт-Петербурге за 3 часа 41 минуту, заняв 125 место из 700 женщин на дистанции 42,2 км.

Анна Недобиткова на марафоне в Санкт-Петербурге. altapress.ru

Андрей Жуковский, инвестор и руководитель продакшн-студии Sportvision. Марафонец, триатлет, трейлраннер. Спортивный стаж — пять лет. В 2023 году совершил восхождение на Эльбрус, самую высокую горную вершину России и Европы. Восхождение вместе со спуском заняло 15 часов.

Как это было

Скажем сразу: бег по лестнице — дело для нас привычное. Каждую неделю в спортивном клубе Yolochka, где мы с Андреем занимаемся, проходят тренировки в Нагорном парке. Как вишенка на торте достается бег вверх по лестнице. Поэтому сомнений не было — с заданием мы справимся.

Спортивный эксперимент altapress.ru Дмитрий Лямзин

Попытка №1

Первая попытка, можно сказать, разминочная. По плану эксперимента, с собой мы ничего не брали. С первого этажа я начала подниматься легким бегом, напарник — за мной.

«Аня, а ты знаешь, что трейлраннеры в подъем редко когда забегают. Быстрый шаг — гораздо эффективнее», — на третьем или четвертом этаже сказал Андрей.

Переходить на шаг я не стала, решив сохранить ровный беговой темп. 10 этажей дались легко, 13 — тоже никаких проблем. Где-то под конец нашей дистанции почувствовалась небольшая усталость, но в целом могу сказать, даже для мало-мальски тренированного человека 24 этажа — не проблема.

Спортивный эксперимент altapress.ru Дмитрий Лямзин Спортивный эксперимент altapress.ru Дмитрий Лямзин

Итоговое время — 4 минуты 24 секунды. И это мы никуда не торопились.

Попытка №2

Второй раз взяли по пакету продуктов, каждый весом около четырех килограммов. Бежать по лестнице, как в прошлый раз, стало совершенно неудобно — «утяжелитель» в одной руке явно мешал. Решили идти пешком.

Через ступеньку быстрым шагом половина дистанции далась быстрее, чем в первую попытку. На 17-ом этаже я решила даже ускориться. Это как в марафоне на 39 км — и сил вроде уже нет, но бежать быстрее все равно надо.

Спортивный эксперимент altapress.ru Дмитрий Лямзин

На финише я чуть запыхалась, Андрей как будто и не напрягался. Итоговое время — 4 минуты 7 секунд. И это с легким ускорением.

Попытка №3

Велосипед у Андрея не простой — современный, облегченный. Вес — 9,5 кг. Подняла — вроде, как пушинка. Но «пушинка» уже на первых этажах восхождения дала о себе знать. Мне захотелось остановиться и отдышаться.

Андрей, как джентльмен, взял ношу на себя, причем в прямом смысле слова. Пошли спокойно, нести велосипед по узкой лестнице и неудобно, и, как ни крути, нелегко. Поднять его на 24 этаж нам удалось за 4 минуты 20 секунд.

Спортивный эксперимент altapress.ru Дмитрий Лямзин

Что можем сказать: бояться верхних этажей не стоит — зайти пешком даже на такую верхотуру можно. Но чтобы это не было проблемой и страданием, поддерживать физическую активность стоит. Тогда сил хватит и на 25 и на 50 и 75 этажей.

Кто знает, может, скоро такие дома появятся в Барнауле.