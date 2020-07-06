Верующие собирают деньги на восстановление сожженной часовни на Алтае

Алтайские верующие сообщают, что решение о восстановлении часовни поддержали власти Республики Алтай. Всех неравнодушных просят оказать посильную помощь.
Как известно, оперативники уже установили и задержали подозреваемого в поджоге. Его задержали в одном из урочищ Усть-Коксинского района. Имя подозреваемого не называется, но в СМИ полагают, что это «шаман Люцифера».
Мужчина из Новосибирска известен своим экстравагантным поведением, основал собственное околорелигиозное учение. Его видели у часовни незадолго до происшествия.
Деревянная церквушка сгорела ночью 13 июня. Ее построили в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах.