Верующие собирают деньги на восстановление сожженной часовни на Алтае

Часовню архангела Михаила у подножия Белухи собираются восстановить. Православная организация прихода Покрова Божьей матери села Усть-Кокса начала сбор средств, пишут «Новости Горного Алтая».

Алтайские верующие сообщают, что решение о восстановлении часовни поддержали власти Республики Алтай. Всех неравнодушных просят оказать посильную помощь.

Как известно, оперативники уже установили и задержали подозреваемого в поджоге. Его задержали в одном из урочищ Усть-Коксинского района. Имя подозреваемого не называется, но в СМИ полагают, что это «шаман Люцифера».

Мужчина из Новосибирска известен своим экстравагантным поведением, основал собственное околорелигиозное учение. Его видели у часовни незадолго до происшествия.

Деревянная церквушка сгорела ночью 13 июня. Ее построили в 2006 году в память о погибших спасателях, альпинистах и туристах.