Верующие собрались вместе и прошлись по «самому коронавирусному» городу в Сибири

Как отмечают очевидцы, православные в честь праздника организовали крестный ход.

«Антисептики, маски, самоизоляция, карантин, мытье рук. Ага, сейчас. То, что нам всем сейчас действительно нужно, это массовое празднование», — говорится в подписи к видео.

В комментариях жители Красноярска высказали свое возмущение: «Какой прекрасный режим „самоизоляции“. Прямо огонь! Браво!», «А здесь почему не штрафуют?», «Пожалуй, сохраню это видео и буду вместо объяснительной показывать», «Власть убивает малый бизнес, и тут это… Я перестаю вообще что-либо понимать», «Это еще раз говорит о том, что нам не могут ничего запретить без введения режима ЧС», «Вот иронично будет, если среди них был зараженный».

Коронавирус. CC0

В этот же день священнослужители красноярской епархии РПЦ, взяв башмачок святителя Спиридона Тримифунтского, провели 130-километровый автомобильный крестный ход против коронавируса, пишет «Тайга.инфо».

Стоит отметить, что в Красноярском крае наибольшее количество инфицированных коронавирусом в Сибири — 32 человека, по последним данным на карте распространения инфекции в мире.

Напомним, 7 апреля православная церковь отмечает великий праздник — Благовещение. В этот день Богородица узнала, что станет материю Иисуса Христа.