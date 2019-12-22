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Жизнь

Веселые и мобильные дедушки с внучками: в Барнауле засверкал иллюминациями новогодний городок

21 декабря в 18:00 на «барнаульском Арбате» (ул. Мало-Тобольская) открылся новогодний сказочный городок с ледяными скульптурами и горками.

Новогодний городок на "барнаульском Арбате".
Новогодний городок на "барнаульском Арбате".
Ирина Пергаева

В этом году организаторами выбрана сказочная тематика мероприятия — «Двенадцать месяцев». <Для украшения новогоднего городка с шестиметровой елью использованы световые композиции по мотивам этой сказки.>

30 световых фигур сказочных персонажей, подснежников сверкают в вечернее время.

На площадке — гирлянды, яркие шары, ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, символа года — Белой Металлической Крысы.

Многие барнаульцы, побывавшие на открытии городка отмечают, что там красиво и атмосферно. «Радуют глаз» светящиеся елочки. Однако тут же критикуют — не хватило горок и пришлось постоять в очереди, чтобы с ветерком прокатиться и вспомнить детство.

В празднике, по традиции, Деды Морозы устроили забег. Внучки-Снегурочки не отставали от волшебных родственников.

Главный снежный городок на площади Сахарова в Барнауле вот-вот достроят.

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